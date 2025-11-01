Thiago Medina se refirió a su futuro con Daniela Celis: "Todavía..."
El Ex Gran Hermano reapareció junto a Daniela Celis y habló sobre su recuperación, su vínculo con sus hijas y los rumores de casamiento que surgieron en medio del peor momento de su vida; el de estar al borde de la muerte.
Tras haber recibido el alta médica hace tan solo unas semanas, Thiago Medina reapareció públicamente en un evento para festejar Hallowen y conversó en exclusiva con Puro Show. Durante la charla, el ex participante de la anteúltima edición de Gran Hermano se mostró emocionado y agradecido por poder disfrutar nuevamente de su vida cotidiana. “Estoy contento”, aseguró, destacando la importancia de poder caminar y compartir tiempo con sus hijas.
“Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reveló Thiago, quien estuvo acompañado por Daniela Celis, mamá de sus gemelas, Laia y Aime, y sobre todo el principal sostén durante su proceso de recuperación.
En relación con el reencuentro con sus hijas —cuyo conmovedor momento fue compartido en redes sociales—, el joven expresó que “fue muy emotivo”. “No se vio, pero yo me encerré en la pieza a llorar porque estaba muy, muy, muy contento”, confesó.
¿Thiago Medina y Daniela Celis se reconciliaron?
Durante su internación, circularon rumores de que Thiago le habría propuesto casamiento a Daniela Celis, aunque luego esa versión se puso en duda. Ahora, el ex hermanito aclaró que para dar ese paso aún “falta”, pero que ambos conviven y “se llevan bien”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.
Por último, Thiago habló sobre cómo transita esta nueva etapa, mientras continúa enfocándose en su salud y en volver a la rutina. “Disfrutando y agradeciéndole a Dios siempre porque, bueno, no todos pasan por eso… y yo lo pasé y ahora que estoy vivo lo disfruto una banda ahora”, concluyó emocionado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario