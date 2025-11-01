Thiago Medina se refirió a su futuro con Daniela Celis: "Todavía..."

“Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reveló Thiago, quien estuvo acompañado por Daniela Celis, mamá de sus gemelas, Laia y Aime, y sobre todo el principal sostén durante su proceso de recuperación.