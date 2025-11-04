Quién es la exparticipante de Gran Hermano que tendrá su propio programa de TV
Según se confirmó, la exconcursante del reality de Telefe tendrá su oportunidad a partir de noviembre. Conocé todos los detalles.
La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Rosina Beltrán, dará un giro significativo a su carrera mediática al asumir un nuevo rol como conductora de televisión. La influencer se sumará a la pantalla de "Quiero Música TV" para estar al frente de la nueva temporada del programa QGYM, según confirmó la cuenta especializada Foro Medios en X.
La incorporación a Quiero Música TV se produce en un momento de gran exposición para la joven. El canal, propiedad de Artear, una división de Grupo Clarín, se dedica a la música en español, transmitiendo videoclips, entrevistas y noticias de la escena musical. La señal se emite en múltiples plataformas, incluyendo Flow (canales 76 y 501), DIRECTV (269 y 1269), Telered (80 y 510), Telecentro (603 y 1076), y también a través de YouTube.
Rosina Beltrán, quien formó parte de la edición 2023/2024 de Gran Hermano, ha logrado conseguir varios trabajos tras su paso por el reality, consolidando su figura en el medio. Entre sus logros más destacados se encuentra un trabajo en Italia, donde realizó una acción comercial a nivel internacional con una importante marca de perfumes.
Además de su incursión en el modelaje publicitario internacional, Beltrán mantiene un notable alcance digital, superando los 838.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Actualmente, se desempeña como panelista de "Empezar el Día" (Ciudad Magazine), el ciclo conducido por Yuyito González.
A pesar de su ascenso profesional, la ex Gran Hermano se vio recientemente involucrada en una fuerte polémica. Trascendió que sufrió el robo de 250 dólares y la pérdida de su celular, un incidente por el cual llegó a acusar a su propio equipo de ser parte del delito.
Según reveló el periodista Pepe Ochoa, esta situación generó una relación tensa entre la producción y todo el equipo de Yuyito González debido a los constantes reclamos de Rosina Beltrán en los pasillos del programa.
A pesar de esta controversia reciente, todo indicaría que la exconcursante tendrá una oportunidad para conducir Quiero Música TV en el mes de noviembre, con la fecha exacta aún por confirmar.
