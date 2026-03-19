Tras el escándalo, el líder de Rombai destrozó a Emilia Mernes: "Hablaba tan mal de mí que me cerraba puertas"

Lejos de defenderla, el artista ratificó lo que viene sonando como rumor y que parece empezar a convertirse en una certeza: que Emilia no tendría las mejores actitudes como colega. En diálogo con Martín Cirio, el cantante indicó: "Cuando ella se pegó y empezó a hablar con cada productor o artista que se juntaba, yo veía que después me dejaba de seguir en Instagram y no me contestaban nunca más".