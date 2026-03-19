Tras el escándalo, el líder de Rombai destrozó a Emilia Mernes: "Hablaba tan mal de mí que me cerraba puertas"
Fer Vázquez, quien también fue novio de la artista, aseguró que la Mernes es "mala leche" y que, en ese sentido, quedó "odiado" con ella.
Sin lugar a dudas, Emilia Mernes se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que trascendiera su pelea con Tini Stoessel -que se evidenció en que ambas se dejaron de seguir en Instagram-, la novia de Duki continúa cosechando rechazos y, esta vez, habló su expareja y líder de Rombai, Fer Vázquez.
Lejos de defenderla, el artista ratificó lo que viene sonando como rumor y que parece empezar a convertirse en una certeza: que Emilia no tendría las mejores actitudes como colega. En diálogo con Martín Cirio, el cantante indicó: "Cuando ella se pegó y empezó a hablar con cada productor o artista que se juntaba, yo veía que después me dejaba de seguir en Instagram y no me contestaban nunca más".
Y reveló: "Ahí yo dije, che, esto no puede ser casualidad. O sea, obviamente ella hablaba tan mal de mí que me cerraba muchas puertas, por el poder que había alcanzado, por lo pegada que estaba. Entonces, eso sí, por ahí sí te digo, che, en esto sí quedé odiado en el sentido de que no puede ser tan mala leche".
Seguidamente, manifestó que el conflicto entre ambos viene de larga data: "En 2021 me acuerdo que me había tirado un tuit como para pegarme a mí. Le dije, che, boluda, si algo te molesta, no sé qué, charlemos. Y no, nada, no me contestó nunca más. Por eso digo, el modus operandi es lo que a mí me molesta".
"Yo la ayudé en todo lo que pude, financié, apoyé, o sea, creí en ella, le di para adelante. Como te digo, la llevé a Miami, la presenté con el manager, con la disquera, todo. Y cuando ella se pegó, lo único que hizo fue portarse muy mal", continuó señalando.
"Y no lo pude frenar, o sea, no lo pude hablar con ella. Me cerró muchísimas puertas", expresó indignado.
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