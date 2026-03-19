Según Yanina Latorre, las esposa de los jugadores de la Selección Argentina "detestan" a Emilia Mernes

En paralelo, también trascendió que detrás del distanciamiento podría haber un episodio previo que involucró a Emilia Mernes y a la hermana de María Becerra en un reconocido boliche porteño, lo que habría impactado en la relación entre ambas.

Qué pasó entre Emilia Mernes y las esposas de la Selección Argentina

Otro de los puntos que llamó la atención fue el movimiento en redes sociales de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Según explicó Yanina Latorre, se trató de una especie de “depuración” que incluyó dejar de seguir a Emilia Mernes.

En ese sentido, también vinculó el malestar con un episodio ocurrido tiempo atrás: “Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección nos les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar”.