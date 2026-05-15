El verdadero éxito detrás de "Off Campus": cuál es la nueva estrategia de la plataforma

Sin embargo, más allá del furor, algo que llegó a sorprender a los espectadores es la nueva estrategia que usó la plataforma para el estreno. Es que, hace ya tiempo Prime viene usando la misma táctica: estrenar los episodios de cada producción una vez por semana. No obstante, con "Off Campus" sucedió todo lo contrario porque ya se encuentran los ocho capítulos juntos disponibles en el catálogo. Algo similar sucedió con las primeras ediciones de "Maxton Hall" o de "The Summer I turned Pretty".