El verdadero éxito detrás de "Off Campus": cuál es la nueva estrategia de la plataforma
La serie del momento, que ya está disponible en Prime Video, sorprendió a la audiencia con su cantidad de episodios. Conocé todos los detalles y los nombres.
El pasado 13 de mayo, Prime Video despidió a galanes como Conrad Fisher, James Beaufort y hasta Nick Leister para adentrarse en el mundo del hockey y abrir paso a la nueva obsesión de este año: Garret Graham. Este nuevo personaje que ya es el furor del momento, forma parte del universo "Off Campus" y es interpretado por Belmont Cameli.
La serie, basada en los libros de Elle Kennedy, acaba de llegar a la plataforma y se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial.
Si bien los libros de Kennedy ya eran un best seller previo al anuncio de la adaptación de Prime Video, el hecho de que la plataforma traiga a la pantalla esta historia generó un movimiento masivo pocas veces visto con anterioridad. De hecho, el elenco completo realizó una gira de prensa que incluyó a Latinoamérica donde minutouno.com estuvo presente y presenciamos todo el movimiento de fans detrás, donde quedó en claro el impacto emocional que tiene esta historia.
Sin embargo, más allá del furor, algo que llegó a sorprender a los espectadores es la nueva estrategia que usó la plataforma para el estreno. Es que, hace ya tiempo Prime viene usando la misma táctica: estrenar los episodios de cada producción una vez por semana. No obstante, con "Off Campus" sucedió todo lo contrario porque ya se encuentran los ocho capítulos juntos disponibles en el catálogo. Algo similar sucedió con las primeras ediciones de "Maxton Hall" o de "The Summer I turned Pretty".
Lo cierto es que la plataforma suele utilizar la primera parte de cada serie como prueba para ver si funciona estrenando cada capítulo el mismo día. Pero, al ver el furor mundial y la repercusión, para las temporadas subsiguientes esto cambia y la plataforma vuelve al estreno semanal como sucedió con los éxitos mencionados anteriormente. Por lo que, se espera que para la segunda parte, "Off Campus" corra con la misma regla.
Cuántos episodios tiene "Off Campus" en Prime Video y cómo se llaman
- Episodio 1: El trato
- Episodio 2: La práctica
- Episodio 3: El orgasmo
- Episodio 4: La ruptura
- Episodio 5: El aborto de golpe
- Episodio 6: La escapada
- Episodio 7: El enfrentamiento
- Episodio 8: El cambio de línea
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