Tras el infierno con su expareja, Lourdes de Bandana confirmó cuándo vuelve a los escenarios
La integrante de Bandana volvió a pronunciarse en sus redes sociales con una historia que sorprendió e ilusionó a sus seguidores.
Lourdes Fernández viene de una semana sumamente difícil: tras perder contacto por varios días con su entorno, las autoridades la hallaron en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien previo a eso había asegurado no saber dónde estaba la cantante. Con su exnovio ya detenido y ella recuperándose junto a sus amigas, la integrante de Bandana lanzó una novedad en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores.
A través de sus historias de Instagram, Lourdes confirmó: "Este jueves nos vemos en el Gran Rex", con una canción de Bandana sonando de fondo, lo que indica que la artista vuelve a los escenarios mucho antes de lo que todos esperaban, dado que se encontraba en recuperación de una faringitis y del infierno que vivió con su ex.
Cabe señalar que esta no es la primera vez que la cantante se encuentra violentada de algún modo por su expareja: en 2022, ya había realizado una denuncia pública con una publicación donde mostraba los moretones que García Gómez le había dejado en la cara.
Vulnerable ante las artimañas de un psicópata, Lourdes no sólo volvió con él en reiteradas oportunidades, sino que, además, realizó un posteo pidiéndole perdón por haberlo denunciado y asegurando que ella se había equivocado. Luego, cuando era consultada por lo acontecido, solía decir que "eso nunca había pasado", defendiendo a su agresor de manera continua.
Lourdes lanzó un extenso comunicado tras ser secuestrada: "Tiene el descaro..."
Tras el infierno que le tocó vivir junto a su expareja Leandro García Gómez, a quien aún defiende, Lourdes Fernández de Bandana lanzó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram "debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas", con el fin de "aclarar y calmar algunas cosas".
En este sentido, inició mostrando gratitud: "Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo".
Seguidamente, indicó: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones". Y añadió: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", manifestó.
Continuando con su referencia a su exnovio, sostuvo: "Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".
"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", disparó sin filtro.
Y sumó: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".
"Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que más amo que es CANTAR. Gracias", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario