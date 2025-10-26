Tras el infierno con su expareja, Lourdes de Bandana confirmó cuándo vuelve a los escenarios

Lourdes lanzó un extenso comunicado tras ser secuestrada: "Tiene el descaro..."

Tras el infierno que le tocó vivir junto a su expareja Leandro García Gómez, a quien aún defiende, Lourdes Fernández de Bandana lanzó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram "debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas", con el fin de "aclarar y calmar algunas cosas".

En este sentido, inició mostrando gratitud: "Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo".

Seguidamente, indicó: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones". Y añadió: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", manifestó.

Continuando con su referencia a su exnovio, sostuvo: "Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".

Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana

"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", disparó sin filtro.

image

Y sumó: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".

"Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que más amo que es CANTAR. Gracias", concluyó.