Tras la denuncia de sus exempleadas, se viralizó un viejo video de Julio Iglesias acosando a Susana Giménez
Luego de ser acusado de cometer "agresiones sexuales" a dos mujeres, el cantante español quedó en el ojo de la tormenta y las redes sociales reaccionaron.
Una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias ha sacado a la luz graves acusaciones contra el cantante español Julio Iglesias. Dos mujeres que formaron parte de su personal de confianza en 2021 —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— denuncian haber sido víctimas de violencia sexual mientras trabajaban para el artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
El reportaje es el resultado de tres años de investigación e incluye testimonios de otras 15 exempleadas, además de una sólida base documental. Los hechos habrían ocurrido cuando el artista tenía 77 años y una de las denunciantes apenas 22.
Para respaldar su vínculo laboral y la veracidad de su presencia en las propiedades de Punta Cana y Lyford Cay, las mujeres aportaron fotografías y grabaciones, registros de llamadas y mensajes de WhatsApp, y documentación migratoria y laboral oficial.
De esta manera, se cree que la situación del cantante español puede complicarse aún más, dado que deberá defenderse de acusaciones que describen "penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas" a sus empleadas.
Uno de los puntos más críticos del relato señala que una de las víctimas era forzada a someterse a controles médicos constantes, que incluían revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes de VIH, bajo una estricta supervisión por parte del entorno del cantante.
El video que se viralizó tras lo trascendido
Luego de que se conociera esta información, Julio Iglesias quedó en el ojo de la tormenta y las redes sociales comenzaron a reaccionar a la información aportada por elDiario.es y Univisión Noticias. En este sentido, un usuario de X sacó a relucir un viejo video del artista, donde se lo ve acosando a Susana Giménez, en una actitud que hace muchos años no era vista como tal.
"Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión", escribió el internauta, volviendo viral el clip.
