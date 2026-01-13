Tras la denuncia de sus exempleadas, se viralizó un viejo video de Julio Iglesias acosando a Susana Giménez

El video que se viralizó tras lo trascendido

Luego de que se conociera esta información, Julio Iglesias quedó en el ojo de la tormenta y las redes sociales comenzaron a reaccionar a la información aportada por elDiario.es y Univisión Noticias. En este sentido, un usuario de X sacó a relucir un viejo video del artista, donde se lo ve acosando a Susana Giménez, en una actitud que hace muchos años no era vista como tal.

"Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión", escribió el internauta, volviendo viral el clip.

julio iglesias antecedente