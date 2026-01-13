Cris Morena lanza un exclusivo “Campamento Musical”: de qué se trata
La productora presentó una experiencia artística intensiva para mayores de 18 años que se realizará en febrero de 2026.
Cris Morena volvió a sorprender con un nuevo proyecto que apunta de lleno al universo creativo juvenil. Se trata de “Campamento Musical”, una experiencia de formación y creación artística que se desarrollará en Uruguay entre el 21 y el 26 de febrero de 2026, impulsada por su espacio Otro Mundo junto a Portal Bosque.
La presentación oficial del programa estuvo acompañada por una estética cargada de nostalgia y emoción, al ritmo de Nada nos puede pasar. Allí, la productora expresó: “Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno”, y definió la propuesta como una experiencia transformadora: “Es algo mágico, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo”. Luego cerró con un mensaje directo a su público: “Dale, andá, te estoy esperando. Andá corriendo”.
En redes sociales, el proyecto fue presentado como “un retiro intensivo en plena naturaleza, impulsado por Otro Mundo junto a Portal Bosque”, destinado a músicos y compositores mayores de edad que busquen potenciar su proceso creativo. El equipo de mentores estará integrado por Tomás Mayer Wolf y Andrés Rot, además de la participación especial de la propia Cris Morena.
La convocatoria propone: “¿Y si te regalás 5 días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?”, y plantea jornadas de trabajo que incluyen producción musical, laboratorios creativos, ensayos, encuentros grupales, fogones nocturnos y sesiones de improvisación bajo las estrellas. Cada día comienza con el desayuno y se extiende hasta la noche, en un formato de convivencia artística total.
Para postularse, los interesados deben atravesar un proceso de aplicación y audición, cuyo plazo de inscripción cierra el 25 de enero. El equipo de selección busca participantes con experiencia previa, mayores de 18 años, y con “capacidad para realizar procesos creativos intensivos y colaborativos”, según detalla la información oficial.
Sin embargo, el aspecto que más ruido generó fue el valor de la experiencia: u$s 1.500, sin incluir pasajes ni traslados hacia Uruguay. Ese monto cubre el alojamiento en habitaciones compartidas de hasta cinco personas. Quienes deseen una habitación individual deberán abonar u$s 500 adicionales, lo que elevó aún más el debate sobre la accesibilidad del proyecto.
