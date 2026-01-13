Cris Morena lanza un exclusivo “Campamento Musical”: de qué se trata

La presentación oficial del programa estuvo acompañada por una estética cargada de nostalgia y emoción, al ritmo de Nada nos puede pasar. Allí, la productora expresó: “Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno”, y definió la propuesta como una experiencia transformadora: “Es algo mágico, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo”. Luego cerró con un mensaje directo a su público: “Dale, andá, te estoy esperando. Andá corriendo”.