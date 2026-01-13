La insólita “tercera palabra” de Milenka, la hija de Marley, que hizo estallar de risa a todos

El posteo no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones, con usuarios que compartieron anécdotas similares de sus propios hijos y celebraron la naturalidad con la que Marley expone los momentos cotidianos de su paternidad. Muchos resaltaron, además, la paciencia y el humor con el que el conductor acompaña cada nueva etapa del crecimiento de Milenka.

Lejos de cualquier polémica, la publicación fue tomada como una muestra más del vínculo relajado y cercano que Marley mantiene con su comunidad digital, y de la alegría con la que transita esta nueva experiencia como padre, disfrutando de los pequeños, y desopilantes, episodios que deja el aprendizaje del habla en la infancia.

Su primera palabra fue "hola", la segunda "papa", y ahora gracias a Fede aparecio la tercera palabra @milenka_ok Ahora a tratar que la desaprenda.