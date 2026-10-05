Por qué acusan a Pampita de hacer “trampa” durante la Peregrinación a Luján

"Ella subió una foto donde parte del camino está en un colectivo, en una combi. No es que lo oculta", señaló.

A partir de esa imagen comenzaron los cuestionamientos sobre si la modelo había cumplido con el recorrido tradicional. Sin embargo, Ángel de Brito remarcó que no existe una obligación de completar caminando la totalidad del trayectoy puso en discusión la idea de que el recorrido deba realizarse de una única manera.

Además, el conductor anticipó que la situación probablemente no le caería bien a la modelo. "Yo creo que esto a Pampita no le va a gustar mucho", había señalado al presentar el tema.

La defensa de Ángel de Brito a Pampita

Más allá de la polémica, Ángel destacó que Pampita participa todos los años de la peregrinación de Luján, por lo que consideró que no correspondía cuestionar su manera de atravesar el recorrido.

En ese sentido, hizo hincapié en las distintas posibilidades que puede tener cada persona a la hora de completar los kilómetros y remarcó que no todos cuentan con las mismas condiciones físicas para caminar durante todo el trayecto.

"Y va todos los años. Y hay gente que no puede caminar todo, todo, todo, todos esos kilómetros", cerró.

Así, la participación de Pampita en una tradición que forma parte de su rutina volvió a generar repercusión en redes y medios, esta vez por una imagen que mostró una parte del recorrido que realizó en combi.