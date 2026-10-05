Por qué acusan a Pampita de hacer “trampa” durante la Peregrinación a Luján
La modelo fue cuestionada por trasladarse en una combi durante parte del recorrido y la gente salió a defenderla.
Pampita quedó en el centro de una inesperada polémica tras participar de la tradicional peregrinación de Luján. La situación fue comentada por Ángel de Brito, quien explicó que algunas personas cuestionaron la manera en la que la modelo realizó parte del recorrido.
"Tenemos problemas con Pampita porque fue a la peregrinación de Luján y la acusan de hacer trampa", comenzó diciendo el conductor, generando la sorpresa de Carolina Molinari. "¿Trampa en la peregrinación?", preguntó ella.
Según explicó Ángel, los cuestionamientos surgieron a partir de las observaciones realizadas por Nacho Ortelli sobre la manera en que Pampita había llevado adelante la peregrinación.
El conductor se mostró molesto con esa situación y cuestionó que se pusiera el foco sobre la modelo. "No sé por qué Nacho Ortelli se cuelga así de Pampita. Les encanta a las periodistas de la actualidad meterse en el chimento", lanzó.
La imagen que generó los cuestionamientos a Pampita
Durante el programa, Matilda Blanco explicó cuál había sido el motivo de la polémica. Según detalló, Pampita había compartido una fotografía en la que se podía observar que realizó parte del trayecto en un vehículo.
"Ella subió una foto donde parte del camino está en un colectivo, en una combi. No es que lo oculta", señaló.
A partir de esa imagen comenzaron los cuestionamientos sobre si la modelo había cumplido con el recorrido tradicional. Sin embargo, Ángel de Brito remarcó que no existe una obligación de completar caminando la totalidad del trayectoy puso en discusión la idea de que el recorrido deba realizarse de una única manera.
Además, el conductor anticipó que la situación probablemente no le caería bien a la modelo. "Yo creo que esto a Pampita no le va a gustar mucho", había señalado al presentar el tema.
La defensa de Ángel de Brito a Pampita
Más allá de la polémica, Ángel destacó que Pampita participa todos los años de la peregrinación de Luján, por lo que consideró que no correspondía cuestionar su manera de atravesar el recorrido.
En ese sentido, hizo hincapié en las distintas posibilidades que puede tener cada persona a la hora de completar los kilómetros y remarcó que no todos cuentan con las mismas condiciones físicas para caminar durante todo el trayecto.
"Y va todos los años. Y hay gente que no puede caminar todo, todo, todo, todos esos kilómetros", cerró.
Así, la participación de Pampita en una tradición que forma parte de su rutina volvió a generar repercusión en redes y medios, esta vez por una imagen que mostró una parte del recorrido que realizó en combi.
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