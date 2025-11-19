Tras las versiones de pelea con Ulises Bueno, Flor Vigna rompió el silencio: "Me hará la vida imposible si..."
Ante los trascendidos de que su vínculo artístico con Ulises Bueno habría terminado en malos términos, la artista decidió expresarse.
Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena musical luego de que surgieran versiones que la vinculaban a un supuesto conflicto con Ulises Bueno y la productora Almenara, donde actualmente desarrolla su carrera artística. Los rumores dispararon interpretaciones sobre una presunta salida intempestiva que habría generado tensión puertas adentro.
Los trascendidos que encendieron la polémica
El periodista Juan Etchegoyen dio detalles sobre una supuesta decisión empresarial que implicaría el fin de la colaboración entre la artista y la productora. Según explicó, la salida habría ocurrido luego de unos cinco meses de trabajo conjunto y estaría vinculada con diferencias laborales, decisiones no compartidas y un clima cada vez más difícil.
Incluso, se llegó a mencionar que el vínculo entre algunos artistas de Almenara con Vigna no era el mejor y que el ego habría sido un factor determinante en el desgaste. Otro detalle que alimentó la teoría de la ruptura fue el seguimiento en redes sociales: aunque la cantante todavía sigue a la productora, desde Almenara ya no la siguen a ella. En ese sentido, Etchegoyen añadió un dato más llamativo: “Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”.
La palabra de Flor Vigna: desmentida y aclaraciones
La bailarina devenida en cantante decidió responder de manera clara respecto del tema y negó rotundamente que se haya roto su vínculo con Ulises Bueno o con su productora. En su declaración, sostuvo: "está todo bien con ellos, por favor que no se digan cosas que no son".
Sin embargo, Vigna sí reconoció otro tipo de conflicto laboral que no involucra al cuartetero cordobés. Al respecto, aclaró: "El conflicto es con un productor que se llama Max, que es de otro lado. Con Ulises y Almenara está todo bien. Pero no puedo dar más información sobre esa persona porque me hará la vida imposible si lo hago".
Lejos de un escenario escandaloso con el cantante, Vigna afirmó que su vínculo profesional con él continúa en marcha y con proyectos programados: "Con Ulises haremos muchos show que tenemos previsto y estaré siempre agaradecida a él y a su gente". Con estas palabras, la artista dejó sin efecto los rumores que aseguraban un enfrentamiento entre ambos.
