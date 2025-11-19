Ulises Bueno echó a Flor Vigna de su productora musical: los motivos

Ulises Bueno echó de su productora musical a Flor Vigna

“La noticia de último momento es que Ulises Bueno echó de su productora musical a Flor Vigna y la cantante ya no forma parte de la empresa”, agregó Etchegoyen.

“Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando y que se le planteó a Flor todo esto y finalmente decidieron de mutuo acuerdo disolver el acuerdo que tenían. Duraron casi cinco meses trabajando juntos pero ya está. Ella sigue siguiendo a la productora pero Almenara ya no sigue a Flor en redes sociales”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Además, me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto. Me deslizaban que hay artistas de la misma productora que no les caía bien Flor y que todo ese clima laboral jugó una mala pasada para que Ulises tome esta decisión junto a sus socios. Lo único que queda de ella en la productora es su gigantografía como artista de la empresa”.