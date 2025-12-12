Tras los conflictos, Bandana celebrará sus 25 años en el Gran Rex: cuándo y cómo comprar entradas

El histórico grupo integrado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que la reunión, en la que conmemorarán sus 25 años de historia, tendrá lugar en marzo de 2026 en el Teatro Gran Rex, el mismo espacio donde protagonizaron algunos de los momentos más icónicos de su carrera y que ahora volverá a ser el escenario de un reencuentro muy esperado.