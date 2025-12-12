Tras los conflictos, Bandana celebrará sus 25 años en el Gran Rex: cuándo y cómo comprar entradas
En medio de desacuerdos y cruces entre Lourdes Fernández y Lissa Vera, el grupo dejó atrás las diferencias y anunció que festejará su 25º aniversario.
Tras semanas de comentarios cruzados, expectativas crecientes y un silencio que mantenía en vilo a los fanáticos, Bandana finalmente despejó todas las dudas y confirmó que su regreso será una realidad. La noticia cayó como una bomba en redes y encendió el entusiasmo entre quienes esperaban un gesto oficial del grupo.
El histórico grupo integrado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que la reunión, en la que conmemorarán sus 25 años de historia, tendrá lugar en marzo de 2026 en el Teatro Gran Rex, el mismo espacio donde protagonizaron algunos de los momentos más icónicos de su carrera y que ahora volverá a ser el escenario de un reencuentro muy esperado.
“El reencuentro más esperado continúa”, escribieron en redes, una frase que reavivó la emoción entre quienes siguieron de cerca su camino y que demuestra que, pese al paso del tiempo y los altibajos, la esencia de Bandana sigue más fuerte que nunca. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y despertó una oleada de nostalgia entre los fanáticos que crecieron con sus canciones y sus coreografías inconfundibles.
Lejos de ser un simple reencuentro, el show promete transformarse en una celebración a gran escala: una nueva oportunidad para revivir los hits que marcaron una época y para ver nuevamente a Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa compartiendo escenario. Una demostración contundente de que, dos décadas y media después, Bandana continúa tan vigente y querida como siempre.
Cómo comprar las entradas
De acuerdo a la publicación de la cuenta @somosbandana, desde este lunes 15 de diciembre, las entradas estarán disponibles en la web de Tu Entrada.
