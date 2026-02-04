Trazar Diamantes regresa a la escena musical con su nuevo single “Contraespionaje”
Este nuevo lanzamiento marca el inicio de una gira por el país que los llevará a tocar en diferentes escenarios de Mar del Plata, La Plata y CABA.
Trazar Diamantes regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo single “Contraespionaje”, una pieza de rock potente que se aparta de las tendencias etéreas e indies que predominan en la actualidad. El proyecto, liderado por Julio C. Hernández (voz, guitarra y secuenciador), toma su nombre del proceso de tallado de un diamante, una metáfora que refleja el trabajo minucioso y el pulido creativo que implica cada composición y producción musical de la banda.
“Contraespionaje” es una canción que explora la manipulación y la dependencia emocional que pueden surgir de la soledad, encapsulando sentimientos de tensión y desahogo en un sonido guitarrero, visceral y sin concesiones. Mientras gran parte del panorama rockero local se inclina por texturas suaves, Trazar Diamantes apuesta por la crudeza y la energía, evocando el espíritu del rock clásico de The Rolling Stones y la contundencia de Queens of the Stone Age. “Intentamos darle a la canción un sonido de rock clásico, pero también le dimos protagonismo a las guitarras con fuzz y a los sintetizadores”, comenta Hernández, destacando la identidad única que atraviesa toda la producción.
El single fue producido por la banda en Elefante Blanco Estudio, manteniendo una filosofía de grabación orgánica que se aleja de los procesos automatizados. “En el proceso de grabación no usamos el método de cuantización en la batería, queríamos preservar el ritmo natural de la canción”, agrega el líder del proyecto. La portada de “Contraespionaje” estuvo a cargo del artista Héctor Llaullipoma, quien logró plasmar en imágenes la fuerza y el carácter de la canción.
Acompañan a Hernández en esta etapa Juan Carlos Portillo (batería), Erick Solano (guitarra) y Juan Pablo Del Águila (bajo), músicos que aportan solidez y dinamismo a un proyecto que no deja de evolucionar. Su propuesta se sostiene en presentaciones enérgicas, letras introspectivas y una búsqueda constante por expandir los límites del rock alternativo.
A comienzos del 2026, la banda va a estar tocando este nuevo lanzamiento y todo su repertorio en diferentes puntos de Buenos Aires.
