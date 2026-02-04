Trazar Diamantes regresa a la escena musical con su nuevo single “Contraespionaje”

“Contraespionaje” es una canción que explora la manipulación y la dependencia emocional que pueden surgir de la soledad, encapsulando sentimientos de tensión y desahogo en un sonido guitarrero, visceral y sin concesiones. Mientras gran parte del panorama rockero local se inclina por texturas suaves, Trazar Diamantes apuesta por la crudeza y la energía, evocando el espíritu del rock clásico de The Rolling Stones y la contundencia de Queens of the Stone Age. “Intentamos darle a la canción un sonido de rock clásico, pero también le dimos protagonismo a las guitarras con fuzz y a los sintetizadores”, comenta Hernández, destacando la identidad única que atraviesa toda la producción.