TRÍADA anuncia su álbum debut "Exuvia" y presenta su nuevo single "Clara"

“Nos divertimos muchísimo grabando esta canción. Fue la primera vez que invitamos a otros músicos a acompañarnos en los coros”, contó la banda sobre el proceso de creación del single.

Y agregó: “Estamos increíblemente emocionadas de compartir los primeros adelantos de la música original de TRÍADA y de iniciar este nuevo capítulo previo al lanzamiento del álbum.”

De las versiones al sonido propio

El lanzamiento de “Clara” llega después de que TRÍADA presentara su particular versión de “Un Veneno”, canción del artista español C. Tangana. En lugar de conservar el ritmo de bolero de la composición original, el grupo llevó el tema hacia un terreno más dinámico, incorporando violines, bandoneón y concertina, instrumentos estrechamente ligados al tango argentino.

La canción habla de un amor intenso y no correspondido y permitió al trío profundizar una de las características centrales de su propuesta: tomar composiciones conocidas y transformarlas a partir de una mirada propia.

La historia de TRÍADA comenzó mucho antes de sus lanzamientos oficiales. Las tres integrantes se conocieron durante la escuela secundaria de artes escénicas a la que asistían y comenzaron a grabarse cantando después de clase. Entre aquellas primeras interpretaciones aparecieron clásicos de la bossa nova como “O Pato”, de João Gilberto, cuyo video superó los dos millones de reproducciones.

Con el tiempo, aquella versión se convirtió en el primer lanzamiento oficial del grupo y ayudó a consolidar una audiencia internacional. Formada en 2023, TRÍADA rápidamente comenzó a llamar la atención de la escena underground gracias a una propuesta que combina diferentes géneros, composiciones elaboradas y una marcada carga emocional.

El nombre del grupo también representa esa unión. En música, una tríada es un conjunto de tres notas que forman un único acorde, una idea que las artistas tomaron como símbolo de la relación que construyeron entre ellas y de cómo sus tres voces terminan formando una identidad sonora común.

Su primer EP, De Versiones y Alma, recibió elogios de medios internacionales como SPIN y HOLA!, y presentó una serie de reinterpretaciones de canciones románticas de distintas partes del mundo atravesadas por una mirada argentina.

Las próximas fechas de TRÍADA

Mientras prepara la llegada de Exuvia, el grupo continúa con una agenda de presentaciones que incluye distintas ciudades y escenarios.

En Buenos Aires, TRÍADA se presentará el 12 de septiembre en Torre Ader, el 13 de septiembre en el CCK, el 11 de octubre nuevamente en el CCK y el 15 de octubre en el Centro Cultural Borges.

Luego llegará una fecha internacional: el 18 de noviembre tocarán en Union Chapel, Londres, como parte del London Jazz Festival y acompañando a Charlotte Dos Santos. Un día después, el 19 de noviembre, tendrán una presentación con repertorio propio dentro del mismo festival.

Con Exuvia, TRÍADA deja atrás una etapa marcada principalmente por las versiones y se prepara para mostrar por primera vez un repertorio completamente original, profundizando la identidad que comenzó a construir desde sus primeros encuentros musicales.