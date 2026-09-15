La Reina del Flow tuvo su primera noche en Buenos Aires con un esperado reencuentro

Luego hizo referencia a una enseñanza que recibió temporadas atrás: “Hace un tiempo, alguien me dijo, hace un par de temporadas, yo creo que se acuerdan, que siempre iba a haber gente que no iba a comprender lo diferente, pero que eso no iba a ser una excusa para no dejar de soñar, para no dejar de ser quien era”.

“Y eso es precisamente lo que quiero decirles a ustedes hoy, mi público maravilloso, el que pide un aplauso enorme. Sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que son”, expresó ante sus fanáticos.

Para cerrar, Yeimy dejó un mensaje especialmente dedicado a quienes siguieron su historia y acompañaron el fenómeno de la serie en el país: “Y nunca dejen de luchar por sus sueños, porque se hacen realidad, créanme. A todas las reinas y reyes del flow de Argentina entero, siempre. Gracias”.

De esta manera, la primera noche de La Reina del Flow en Buenos Aires combinó la emoción del reencuentro de Yeimy y Charly con un mensaje que recuperó parte de la esencia de la historia: perseguir los sueños, atravesar las dificultades y encontrar en el amor y la familia la fuerza para seguir adelante.

“Mi destino”, un beso y la ovación para los reyes del flow

La noche guardaba todavía una sorpresa para los seguidores de la ficción. Yeimy y Charly unieron sus voces para interpretar “Mi destino” y llevaron la emoción a su punto más alto con un beso sobre el escenario.

El gesto llegó apenas terminó la canción y provocó la ovación del público, que celebró el momento entre los protagonistas. Las miradas y la complicidad hicieron el resto y dejaron en claro por qué Yeimy y Charly se ganaron el título de los verdaderos reyes del flow.

La Reina del Flow continúa su gira por Argentina

El público argentino vibró con un repertorio que incluyó hits como Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, canciones que ya forman parte de la cultura popular y acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Tras el éxito de la primera función, la expectativa continúa con una segunda presentación este martes 15 de septiembre en el Movistar Arena. Luego, la gira seguirá el 18 de septiembre en el Quality Arena de Córdoba y el sábado 19 de septiembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.