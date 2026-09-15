La Reina del Flow tuvo su primera noche en Buenos Aires con un esperado reencuentro
Carolina Ramírez volvió a ponerse en la piel de Yeimy y se reencontró sobre el escenario con Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow.
La espera terminó y la emoción se apoderó de Buenos Aires. La Reina del Flow tuvo su primera noche ante un público que volvió a vibrar con una historia que trascendió la pantalla. Carolina Ramírez apareció en escena como Yeimy Montoya y desató la euforia al reencontrarse con Carlos Torres, quien se pone en la piel de Charly Flow, en uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la serie.
El encuentro volvió a reunir a dos de los personajes centrales de una historia que atravesó diferentes etapas. Desde la adolescencia hasta la traición, el odio y el amor, Yeimy y Charly construyeron un vínculo marcado por los conflictos, las segundas oportunidades y, finalmente, la importancia de la familia y de luchar por quienes aman.
El discurso de Yeimy para los fanáticos argentinos
Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición de Carolina Ramírez en la piel de Yeimy. Frente al público de Buenos Aires, el personaje habló sobre los sueños, recordó parte de su historia y agradeció el cariño que recibió a lo largo de estos años.
“Este recorrido por Latinoamérica está siendo realmente alucinante. Por estar aquí, con ustedes, hoy, mi público, en Buenos Aires, es un sueño cumplido. Son ustedes la prueba de que los sueños se hacen realidad. Gracias”, comenzó.
Y continuó: “Sin su amor, sin su apoyo, sin su cariño, en los momentos más difíciles, jamás habría tenido la fuerza para cumplirlos. Gracias”.
Luego hizo referencia a una enseñanza que recibió temporadas atrás: “Hace un tiempo, alguien me dijo, hace un par de temporadas, yo creo que se acuerdan, que siempre iba a haber gente que no iba a comprender lo diferente, pero que eso no iba a ser una excusa para no dejar de soñar, para no dejar de ser quien era”.
“Y eso es precisamente lo que quiero decirles a ustedes hoy, mi público maravilloso, el que pide un aplauso enorme. Sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que son”, expresó ante sus fanáticos.
Para cerrar, Yeimy dejó un mensaje especialmente dedicado a quienes siguieron su historia y acompañaron el fenómeno de la serie en el país: “Y nunca dejen de luchar por sus sueños, porque se hacen realidad, créanme. A todas las reinas y reyes del flow de Argentina entero, siempre. Gracias”.
De esta manera, la primera noche de La Reina del Flow en Buenos Aires combinó la emoción del reencuentro de Yeimy y Charly con un mensaje que recuperó parte de la esencia de la historia: perseguir los sueños, atravesar las dificultades y encontrar en el amor y la familia la fuerza para seguir adelante.
“Mi destino”, un beso y la ovación para los reyes del flow
La noche guardaba todavía una sorpresa para los seguidores de la ficción. Yeimy y Charly unieron sus voces para interpretar “Mi destino” y llevaron la emoción a su punto más alto con un beso sobre el escenario.
El gesto llegó apenas terminó la canción y provocó la ovación del público, que celebró el momento entre los protagonistas. Las miradas y la complicidad hicieron el resto y dejaron en claro por qué Yeimy y Charly se ganaron el título de los verdaderos reyes del flow.
La Reina del Flow continúa su gira por Argentina
El público argentino vibró con un repertorio que incluyó hits como Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, canciones que ya forman parte de la cultura popular y acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.
Tras el éxito de la primera función, la expectativa continúa con una segunda presentación este martes 15 de septiembre en el Movistar Arena. Luego, la gira seguirá el 18 de septiembre en el Quality Arena de Córdoba y el sábado 19 de septiembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.
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