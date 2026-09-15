Stray Kids debutó en Argentina: el impresionante show
tLa banda surcoreana se presentó por primera vez en el país ante un Hipódromo completamente agotado. Los STAY argentinos cumplieron el sueño y el grupo volverá a tocar este martes en una segunda fecha.
Después de años de espera, reclamos y una expectativa que no paró de crecer, Stray Kids finalmente llegó a la Argentina. La banda surcoreana se presentó este lunes por primera vez ante el público local y protagonizó una noche multitudinaria en el Hipódromo de San Isidro, con localidades agotadas y miles de STAY cantando y bailando cada una de sus canciones.
Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. desembarcaron en Buenos Aires para concretar uno de los debuts internacionales más esperados por los fanáticos argentinos. La magnitud de la convocatoria comenzó a sentirse mucho antes de que se abrieran las puertas del predio, con seguidores que llegaron desde temprano con banderas, carteles y todo tipo de elementos para acompañar una jornada que habían esperado durante años.
El primer show de Stray Kids en el país formó parte de STRAYCITY, el festival creado por el grupo junto a JYP Entertainment y Live Nation para su recorrido por Latinoamérica. Buenos Aires fue una de las tres ciudades elegidas para esta propuesta, junto con Bogotá y Ciudad de México.
El concepto tiene a Stray Kids como figura central y suma en cada destino distintos artistas especialmente seleccionados para completar la jornada. En la edición argentina, el line-up incluyó a K4OS, la girlband local nominada este año a Mejor Álbum de un Grupo Pop en los Premios Gardel, y al DJ y productor Cocho. También participó NEXZ, el grupo surcoreano-japonés surgido en 2024.
Stray Kids hizo cantar a todo el Hipódromo de San Isidro
Cuando finalmente se apagaron las luces, el grito de los STAY argentinos se hizo sentir en todo el Hipódromo. Los ocho integrantes aparecieron sobre el escenario y dejaron atrás de inmediato los años de espera con un espectáculo de gran despliegue visual y coreográfico.
“TOPLINE” y “S-Class” fueron las canciones elegidas para abrir el show y rápidamente encendieron a un público que no se limitó a cantar cada palabra: los fanáticos también siguieron las coreografías desde sus lugares, replicando los movimientos de la banda. La intensidad se mantuvo con “MANIAC”, “DOMINO” y “Thunderous”, tres de los grandes éxitos del grupo, que fueron recibidos como verdaderos himnos por los seguidores argentinos.
Uno de los momentos más fuertes de la noche llegó con “God's Menu”, canción que significó un punto de inflexión en la expansión internacional de Stray Kids y que en San Isidro fue interpretada prácticamente a coro por todo el público.
El repertorio continuó con “Chk Chk Boom” y “LALALALA”, mientras que “This & That” permitió recorrer una etapa más reciente de la carrera del grupo. Ya sobre el tramo final, “Stray Kids” volvió a convertir al Hipódromo en una enorme caja de resonancia, con miles de voces acompañando a los integrantes.
“After You” generó uno de los pocos momentos de pausa de la noche antes de que el grupo volviera a acelerar con “MIROH”, otro de los temas más celebrados por los STAY. Pasadas las 22:30, Stray Kids cerró su primer concierto en Argentina en medio de una enorme ovación. Pero la historia de la banda surcoreana en el país todavía no terminó.
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