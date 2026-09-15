Stray Kids debutó en Argentina: el impresionante show

“TOPLINE” y “S-Class” fueron las canciones elegidas para abrir el show y rápidamente encendieron a un público que no se limitó a cantar cada palabra: los fanáticos también siguieron las coreografías desde sus lugares, replicando los movimientos de la banda. La intensidad se mantuvo con “MANIAC”, “DOMINO” y “Thunderous”, tres de los grandes éxitos del grupo, que fueron recibidos como verdaderos himnos por los seguidores argentinos.

Uno de los momentos más fuertes de la noche llegó con “God's Menu”, canción que significó un punto de inflexión en la expansión internacional de Stray Kids y que en San Isidro fue interpretada prácticamente a coro por todo el público.

El repertorio continuó con “Chk Chk Boom” y “LALALALA”, mientras que “This & That” permitió recorrer una etapa más reciente de la carrera del grupo. Ya sobre el tramo final, “Stray Kids” volvió a convertir al Hipódromo en una enorme caja de resonancia, con miles de voces acompañando a los integrantes.

“After You” generó uno de los pocos momentos de pausa de la noche antes de que el grupo volviera a acelerar con “MIROH”, otro de los temas más celebrados por los STAY. Pasadas las 22:30, Stray Kids cerró su primer concierto en Argentina en medio de una enorme ovación. Pero la historia de la banda surcoreana en el país todavía no terminó.

Crédito: @irishsuarez

Stray Kids Crédito: @irishsuarez

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