Omar Courtz suma una nueva fecha en Buenos Aires tras agotar tres shows: cómo y cuándo comprar las entradas
El artista puertorriqueño amplía su paso por el país ante la enorme demanda de sus fanáticos y ya prepara una propuesta especial para su visita.
Omar Courtz confirmó una nueva presentación en Buenos Aires en el marco de su “Por Si Mañana No Estoy World Tour”, la gira internacional con la que se encuentra recorriendo Estados Unidos y Latinoamérica.
El artista tenía previstas tres presentaciones para el 30 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, pero las entradas se agotaron en tiempo récord. Ante la fuerte demanda, decidió sumar una cuarta función para reencontrarse con el público argentino.
La nueva fecha será el 2 de diciembre, por lo que Omar Courtz realizará cuatro shows en Buenos Aires durante su esperado regreso al país. La propuesta estará centrada en las canciones de su más reciente álbum de estudio.
Cuándo salen las entradas para el nuevo show de Omar Courtz
Las entradas para la nueva función estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13 horas, con todos los medios de pago, a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires.
Además, quienes abonen con tarjetas de Banco Santander podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés, según las condiciones establecidas para la compra.
Con esta nueva presentación, Omar Courtz vuelve a confirmar el impacto que tiene su música en el público argentino. El cantante puertorriqueño es una de las voces más disruptivas de la escena urbana y ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones a lo largo de su carrera.
El artista también construyó un importante recorrido internacional a partir de colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel, consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección dentro del género.
“Por Si Mañana No Estoy”, el álbum que lleva a Omar Courtz de gira
La gira toma su nombre de “Por Si Mañana No Estoy”, el segundo álbum de estudio de Omar Courtz, lanzado en febrero de 2026. El disco está compuesto por 18 canciones y se caracteriza por una combinación de trap y sonidos electrónicos.
El material también cuenta con colaboraciones de artistas como Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, y tuvo un destacado desempeño desde su lanzamiento.
En su debut, el álbum alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y superó los 1,6 millones de reproducciones globales. Además, varias de sus canciones lograron atravesar la barrera de los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Con cuatro fechas confirmadas en Buenos Aires, Omar Courtz se prepara para llevar su universo musical al escenario y continuar expandiendo una gira que ya se convirtió en uno de los grandes desafíos de su carrera.
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