Omar Courtz suma una nueva fecha en Buenos Aires tras agotar tres shows: cómo y cuándo comprar las entradas

Con esta nueva presentación, Omar Courtz vuelve a confirmar el impacto que tiene su música en el público argentino. El cantante puertorriqueño es una de las voces más disruptivas de la escena urbana y ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones a lo largo de su carrera.

El artista también construyó un importante recorrido internacional a partir de colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel, consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección dentro del género.

“Por Si Mañana No Estoy”, el álbum que lleva a Omar Courtz de gira

La gira toma su nombre de “Por Si Mañana No Estoy”, el segundo álbum de estudio de Omar Courtz, lanzado en febrero de 2026. El disco está compuesto por 18 canciones y se caracteriza por una combinación de trap y sonidos electrónicos.

El material también cuenta con colaboraciones de artistas como Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, y tuvo un destacado desempeño desde su lanzamiento.

En su debut, el álbum alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y superó los 1,6 millones de reproducciones globales. Además, varias de sus canciones lograron atravesar la barrera de los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con cuatro fechas confirmadas en Buenos Aires, Omar Courtz se prepara para llevar su universo musical al escenario y continuar expandiendo una gira que ya se convirtió en uno de los grandes desafíos de su carrera.