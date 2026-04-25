Trueno estrenó "Turr4zo", su cuarto álbum

En lo conceptual, el álbum gira en torno a la figura del “turro”, entendida como un símbolo de la juventud de clase trabajadora. A través de sus letras, el artista rescata una identidad que se construyó en los barrios desde los años noventa y que hoy forma parte central de la cultura argentina.

Ese homenaje toma forma en el track principal, “TURRAZO”, que se construye sobre el icónico “Tírate un Paso” de Los Wachiturros, un fenómeno que marcó a toda una generación y tuvo impacto directo en la historia personal del artista.

El disco también incluye “X UNAS LLANTAS”, su primer adelanto, donde fusiona géneros como la chacarera, el mambo, el house y el hip-hop. Allí, Trueno reflexiona sobre cómo las zapatillas se convierten en símbolo de pertenencia y estatus en la juventud latinoamericana.

El número cuatro atraviesa todo el proyecto: es su cuarto álbum, lanzado a los 24 años, y conecta con la Comuna 4 de Buenos Aires, territorio donde creció el artista y que funciona como raíz simbólica del disco.

Siguiendo la línea de homenajes que ya había explorado en trabajos anteriores, Trueno dirige ahora su mirada hacia referentes clave de la música argentina. A través de samples cuidadosamente seleccionados —donde vuelve a destacarse el trabajo de El Guincho— aparecen ecos de Sandro, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Chaqueño Palavecino y Carlos Gardel, integrados en canciones como “CON EL COMBO”, “ZOMBI” y “PUMAS”.

Uno de los momentos más íntimos del álbum llega con “RAIN IV”, la cuarta entrega de su saga personal. En este tema, el protagonista es Mateo Palacios Corazzina, no la figura pública. La canción se divide en dos partes: una primera cargada de nostalgia y otra más serena, donde el artista reflexiona sobre su historia familiar y agradece a sus padres, entre ellos el rapero MC Peligro.

Las colaboraciones también refuerzan el concepto de cruce generacional. Participan figuras históricas como Pity Álvarez, Andrés Calamaro y Rubén Rada, junto a exponentes actuales como Milo J, Neo Pistea y María Becerra.

Más que un disco, TURR4ZO funciona como una declaración artística: una obra donde Trueno convierte a Argentina en un lenguaje propio dentro del hip-hop global, fusionando historia, identidad y evolución en un mismo pulso.