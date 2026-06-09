Camila Mayan rompió el silencio y habló sobre el documental "Muchachas"

cami mayans

Los ecos del malestar de la panelista no quedaron circunscriptos únicamente a la nota callejera, sino que se trasladaron con idéntica potencia a la mesa de trabajo de "Patria y Familia", el programa en el que se desempeña diariamente dentro de la grilla de streaming de Luzu TV. Desde ese espacio, la joven aprovechó los micrófonos para estructurar una réplica sumamente directa hacia las opiniones vertidas recientemente por el streamer Coscu respecto a su persona y su pasado amoroso.

"Deberían estar contentos con lo poco que he hablado, ayer me puse a pensar un montón en esto, porque dije que paja que haya gente que verdaderamente tenga este concepto", arrancó disparando Mayan al aire en su habitual espacio de comunicación. Acto seguido, la conductora de streaming buscó clarificar la estrategia de absoluto silencio que intentó implementar desde el momento en que se produjo la ruptura sentimental: "Yo la verdad que en este tiempo dije 'todo lo que pueda no hablar del tema lo voy a hacer', primero por un tema de respeto, porque siempre hay que respetar el otro, y segundo para ganar mi lugar".

Para finalizar su descargo y marcar la cancha de cara al futuro de su carrera en los medios, Camila dejó en claro que la potestad sobre sus propios recuerdos le pertenece de forma exclusiva y que no aceptará condicionamientos externos. "Yo no creo que tenga nada ganado, pero cuando quiera hablar voy a hablar de lo que se me cante el orto", sentenció de manera tajante en alusión a las críticas del creador de contenidos, clausurando su intervención con una fuerte advertencia: "Yo lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mí experiencia. Agradezcan que bastante lo reduje todo lo que viví".