Camila Mayan rompió el silencio y habló sobre el documental "Muchachas"
Durante una entrevista, la ex novia de Alexis Mac Allister fue consultada por el documental "Muchachas" y respondió sin filtro.
El inicio de la semana trajo consigo un nuevo capítulo en las polémicas que rodean al entorno de la selección nacional. Este lunes 8 de junio, el movilero del ciclo televisivo "Sálvese quien Pueda" abordó a Camila Mayan con el propósito de conocer sus impresiones en torno al inminente lanzamiento del documental titulado "Muchachas". Lejos de eludir los micrófonos, la reconocida creadora de contenido digital evidenció un marcado fastidio al percatarse de que el cronista traía a colación diversas identidades del conflicto mediático pero omitía de forma sistemática su propio nombre dentro de la conversación.
El intercambio subió de tono cuando el profesional de los medios indagó sobre la trastienda de la producción audiovisual que retrata las vivencias de las parejas de los futbolistas de cara a la próxima cita mundialista. El periodista le consultó de forma directa si en alguna instancia previa se había barajado la alternativa de que ella formara parte de la grilla de testimonios de la entrega, obteniendo una réplica cortante por parte de la joven: "Yo nunca hable nada, se ve que antes del Mundial no era tan relevante".
La tensión en la vía pública se incrementó de manera notable en el momento en que el entrevistador introdujo en el cuestionario los nombres de Ailén Cova y Alexis Mac Allister. Ante este escenario, la conductora televisiva manifestó su profunda indignación por verse expuesta una vez más como la única encargada de brindar declaraciones públicas sobre acontecimientos ajenos.
"No sé que te puedo decir al respecto de eso, la verdad que nunca tengo la respuesta correcta. Siento por qué estoy hablando de esto y dando la cara yo cuando nombraste a cuatro personas y ninguna era yo", disparó Mayan sin filtros ante la cámara, completando su descargo con una frase que resume su incomodidad: "Para el resto es incómodo y para mí también".
Posteriormente, al ser consultada sobre los motivos que habrían impulsado a la actual pareja del mediocampista de la selección a desistir de participar en el mencionado envío documental, la influencer ensayó un análisis basado en sus propios códigos éticos de conducta. Con mucha firmeza, puntualizó: "Lo que yo te puedo decir es que cuándo yo me replanteó si hacer algo o no me hago la pregunta de ¿Yo hice algo malo? No ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo. Si el resto no puede responderse esa pregunta yo no te lo voy a poder responder".
Los ecos del malestar de la panelista no quedaron circunscriptos únicamente a la nota callejera, sino que se trasladaron con idéntica potencia a la mesa de trabajo de "Patria y Familia", el programa en el que se desempeña diariamente dentro de la grilla de streaming de Luzu TV. Desde ese espacio, la joven aprovechó los micrófonos para estructurar una réplica sumamente directa hacia las opiniones vertidas recientemente por el streamer Coscu respecto a su persona y su pasado amoroso.
"Deberían estar contentos con lo poco que he hablado, ayer me puse a pensar un montón en esto, porque dije que paja que haya gente que verdaderamente tenga este concepto", arrancó disparando Mayan al aire en su habitual espacio de comunicación. Acto seguido, la conductora de streaming buscó clarificar la estrategia de absoluto silencio que intentó implementar desde el momento en que se produjo la ruptura sentimental: "Yo la verdad que en este tiempo dije 'todo lo que pueda no hablar del tema lo voy a hacer', primero por un tema de respeto, porque siempre hay que respetar el otro, y segundo para ganar mi lugar".
Para finalizar su descargo y marcar la cancha de cara al futuro de su carrera en los medios, Camila dejó en claro que la potestad sobre sus propios recuerdos le pertenece de forma exclusiva y que no aceptará condicionamientos externos. "Yo no creo que tenga nada ganado, pero cuando quiera hablar voy a hablar de lo que se me cante el orto", sentenció de manera tajante en alusión a las críticas del creador de contenidos, clausurando su intervención con una fuerte advertencia: "Yo lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mí experiencia. Agradezcan que bastante lo reduje todo lo que viví".
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