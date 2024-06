Polémico descargo de Oky tras los dichos de Tuli Acosta: "No te hice ir a trabajar"

Ante la repercusión que tuvieron los dichos de la influencer, Octavio usó sus redes sociales para hacer un polémico descargo, que terminó de enfurecer a los usuarios y recibió ciento de críticas.

"Tuli, da vuelta la historia como vos quieras. Vas a un programa a hablar solamente de mi, a inventar cosas que se te ocurren decir después de años estando de novia", escribió el influencer a través de su cuenta de X.

Y siguió: "En el fondo de tu corazón sabes cómo fueron las cosas, así le mientas a todo el mundo. Esa es la verdad, una falta de respeto para tu novio. Ya pasaron tres años, ¿cuando me vas a superar?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1797718827926487086?t=aPIEb6dkDmfNXfLW49ZVIA&s=19&partner=&hide_thread=false Oky sale a aclarar los dichos de Tuli Acosta #LAM pic.twitter.com/UtyiWvY4no — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 3, 2024

"¿Las cosas buenas no se sacan en cara, pero las malas si? Tuli, vos nunca me quisiste, solo me usaste como haces con todos, te di todo lo que tenía y más para que seas feliz. Perdón por no haber sido lo suficiente, no sé que mas querés que te diga. Seguí tu vida, así como cuando te corte y a las dos semanas estabas con Lit Killah", siguió.

Luego, Oky hizo referencia a la situación que contó Tuli sobre una de sus mascotas, que dio a entender que él la hizo desaparecer cuando se pelearon una vez: "¿Qué culpa tengo yo de que no hayas cuidado bien a tus perros? La responsabilidad es tuya no mía, yo te banqué llorando 24 hs cuando rezabas que aparezcan y yo por suerte pude encontrar a uno y dártelo con vida. Y hoy lo tenés al lado tuyo".

"2024 y seguís hablando de mi. Viste la batalla de Sony y Coqeéin seguro y ahora querés ser la Joaqui y no Tuli. Vos no vivías en una villa, te lleve a vivir a Nordelta, vos no tenías un peso y te conseguí un contrato con twitch de 5 mil usd, querías el Instagram verificado y ahí lo tenés. No te hice ir a trabajar, te lleve a Cancún. Que mal novio, lo peor q te pasó la verdad".

Y, cerró: "¿Ustedes creen que todo esto pasa de la nada? ¿Que no está todo premeditado? ¿Que la agarren de la mano mientras llora, que vaya a un programa a hablar de lo malo que yo era? Todo arreglo del manager para levantar números y hacerme quedar mal a mí. PD: es mi ex manager".