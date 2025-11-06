Tusam destrozó a Nico Occhiato: qué dijo

El mentalista continuó detallando sus proyectos pasados: “Hice cuatro años la apertura de temporada en Punta del Este donde transmitíamos desde Playa Brava para Latinoamérica”. Finalmente, lanzó su durísimo juicio sobre la situación actual de su colega: “Nicolás Occhiato está inflado aunque reconozco que él está ahí y su trabajo es genuino pero los que estamos en la industria sabemos que las cosas se inflan y agrandan. Yo miro para atrás y pienso cosas y lo asocio a lo de Tinelli porque no tuve el reconocimiento”, concluyó.