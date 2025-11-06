Tusam destrozó a Nico Occhiato: qué dijo
Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, el hipnotizador aseguró que fue él quien se encargó de fundar el streaming.
El reconocido hipnotizador y mentalista Tusam (Leo Tusam) ha generado sorpresa al realizar durísimas declaraciones en contra de Nicolás Occhiato, el conductor de LUZU TV. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el mentalista expuso su profundo malestar e indignación con el joven empresario, acusándolo de atribuirse la introducción del streaming en Argentina.
Tusam comenzó su descargo rememorando sus propios antecedentes en el medio: “Está bueno que me digas lo de Occhiato porque estoy indignado y decepcionado tal vez porque el tema del streaming lo traje yo a la Argentina y hace 25 años existía America Online que era un portal que vos ingresabas y todo pasaba por ese portal que funcionó muy bien un tiempo y los primeros streamings fueron en Puerto Madero y yo estaba ahí”.
Siguiendo con su relato, Leo Tusam afirmó con contundencia su rol pionero en el formato: “La idea era unir el continente y lo hicimos en Puerto Madero y yo fui el primero. Lo inventé yo el streaming o lo traje yo al país porque lo hice hace 25 años esto y me indigna que digan que lo hizo Occhiato”.
El mentalista comparó su frustración actual con una situación pasada en la televisión: “Me indigna a tal punto que te lo puedo llegar a comparar con cómo trataron los medios mi participación en el programa de Tinelli. Mi parte era la que más medía en ese momento y nunca tuve reconocimiento”, dijo.
La crítica hacia Nicolás Occhiato se tornó más severa al ahondar en la falta de reconocimiento que, según él, ha sido una constante en su carrera. “Lo que más medía era mi contenido en el ciclo de Marcelo y nunca dijeron eso y realmente vengo acostumbrado y la indignación me sigue. Desde acá hicimos la primera hipnosis y primera meditación, hicimos transmisión desde el Obelisco”, dijo Leo Tusam, enumerando sus logros.
El mentalista continuó detallando sus proyectos pasados: “Hice cuatro años la apertura de temporada en Punta del Este donde transmitíamos desde Playa Brava para Latinoamérica”. Finalmente, lanzó su durísimo juicio sobre la situación actual de su colega: “Nicolás Occhiato está inflado aunque reconozco que él está ahí y su trabajo es genuino pero los que estamos en la industria sabemos que las cosas se inflan y agrandan. Yo miro para atrás y pienso cosas y lo asocio a lo de Tinelli porque no tuve el reconocimiento”, concluyó.
