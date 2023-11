Murió Tyler Christopher, el protagonista de Hospital General

Tyler Christopher

Si bien todavía no es oficial, recientemente trascendió que el actor perdió la vida a causa de un infarto que no logró superar. Aún así, esto de momento no se terminó de confirmar, pero lo cierto es que ya varios compañeros de Cristopher, así como colegas del medio y su familia han expresado su inmenso dolor en redes sociales.

Hay que recordar que Tyler Cristopher interpretó a Nikolas Cassadine en "Hospital General", serie a la que ingresó en 1996. Con este personaje alcanzó reconocimiento mundial y el mismo lo mantuvo durante más de dos décadas y 1000 episodios de la serie. Sin dudas, uno de los personajes más queridos e importantes de la tira.