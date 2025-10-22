Ulises Jaitt llevará a la Justicia a su sobrino Valentino Yospe tras las denuncias por maltrato
El periodista rompió el silencio luego de las acusaciones del hijo de Natacha Jaitt y aseguró que su sobrino busca hacerse famoso a costa de su familia.
Ulises Jaitt volvió a hablar públicamente tras las fuertes denuncias que su sobrino, Valentino Yospe, hijo de Natacha, realizó en su contra. En una entrevista televisiva, el periodista no solo negó las acusaciones de maltrato sino que adelantó que iniciará acciones legales para defender su nombre.
“Esto es muy doloroso, se trata de mi sobrino diciendo barbaridades sobre mí”, comenzó diciendo en diálogo con el programa A la Tarde por América TV. El conflicto entre ambos salió a la luz a finales de septiembre, cuando Valentino, hijo de Natacha Jaitt y Adrián Yospe, acusó a su tío de violencia. Desde entonces, las declaraciones cruzadas no cesaron.
Ulises sostiene que las acusaciones son falsas y que su sobrino está utilizando el conflicto como una forma de obtener notoriedad pública. “Él se quiere hacer famoso y está utilizando esto. Eligió el camino incorrecto, porque yo no soy su enemigo”, afirmó con tono firme.
Durante la entrevista, Jaitt aseguró que el joven arrastra una historia familiar marcada por la violencia: “Cuando sus padres estaban vivos, él vio muchas cosas feas. Mi hermana y Adrián Yospe se peleaban mucho, había denuncias, la policía iba todo el tiempo a la casa. Mi sobrino creció viendo todo eso”, explicó. Además, recordó que cuando Valentino vivía con él en 2022, comenzó un tratamiento terapéutico.
Ulises Jaitt irá hasta las últimas consecuencias contra su sobrino Valentino Yospe
“Creo que necesita ayuda psiquiátrica, producto de todo lo que vivió”, señaló. El colega también se refirió a la distancia actual entre ambos: “No lo veo desde que me echó. Me dejó en la calle hace un año. Cuando no me necesitó más, me echó con mi perro. Ahora alquila la casa y vive de eso”. Más adelante, lanzó una advertencia: “Si me sigue jodiendo, me voy a olvidar que es mi sobrino”.
Jaitt remarcó que no quiere seguir el enfrentamiento mediático, pero sí defender su honor: “No puedo permitir que se diga cualquier cosa sobre mí. Hay cosas que no voy a revelar porque lo perjudicarían a él. Yo sé quién soy y tengo mi conciencia tranquila”. Finalmente, confirmó su decisión de accionar judicialmente contra Valentino: “Voy a iniciar acciones legales, no puedo dejar pasar algo así”.
El conflicto entre tío y sobrino se suma al historial de tensiones familiares que rodearon la vida y la muerte de Natacha Jaitt, y vuelve a poner en el centro de la escena una disputa íntima expuesta ante la opinión pública.
