Ulises Jaitt llevará a la Justicia a su sobrino Valentino Yospe tras las denuncias por maltrato

Jaitt remarcó que no quiere seguir el enfrentamiento mediático, pero sí defender su honor: “No puedo permitir que se diga cualquier cosa sobre mí. Hay cosas que no voy a revelar porque lo perjudicarían a él. Yo sé quién soy y tengo mi conciencia tranquila”. Finalmente, confirmó su decisión de accionar judicialmente contra Valentino: “Voy a iniciar acciones legales, no puedo dejar pasar algo así”.

El conflicto entre tío y sobrino se suma al historial de tensiones familiares que rodearon la vida y la muerte de Natacha Jaitt, y vuelve a poner en el centro de la escena una disputa íntima expuesta ante la opinión pública.