Ulises Jaitt rompió el silencio tras las durísimas acusaciones de su sobrino Valentino

Ulises también rememoró un episodio que, según contó, le salvó la vida a Valentino: “Recuerdo como si fuese hoy cuando le salvé la vida con 15 años. Llegué a casa y había un olor a gas impresionante. Había dejado la hornalla abierta y dormía con la ventana cerrada. Si yo no volvía esa mañana, él se moría por monóxido de carbono”.

El hermano de Natacha expresó su decepción ante el conflicto familiar: “Hoy, después de todo lo vivido, elige la difamación. No sé si lo mueve la búsqueda de fama, de dinero o el resentimiento. Pero no voy a permitir que se ensucie mi nombre ni el esfuerzo de más de una década en la que hice de padre, hermano y tutor los 365 días del año”.

En otro tramo del mensaje, Ulises lamentó el rumbo que tomó su sobrino y lanzó una dura reflexión: “Ojalá recapacite. Lamento que en su exposición pública no haya pedido justicia por su madre, sino que haya preferido usar su historia como escenario personal. Tristemente, su relato habla más de él que de mí”.

En diálogo con Clarín, el conductor confirmó que el vínculo con Valentino está completamente roto: “No tengo contacto con él desde el 7 de noviembre de 2024, cuando me dejó en la calle. No tengo vínculo alguno”.

Más tarde, publicó otro posteo en el que compartió audios y conversaciones para demostrar —según él— la cercanía que mantenía con el hijo de su hermana. “Fui yo quien lo sostuvo cuando cometió actos graves en la adolescencia. El único que se presentó en la Defensoría cuando falleció su madre para hacerse cargo. Dejé de lado la posibilidad de formar mi propia familia para ocuparme de él. Once años de mi vida dedicados a alguien que hoy decide atacarme públicamente…”, escribió.

“Valentino no repitió nunca el colegio conmigo porque estuve detrás de cada una de sus responsabilidades. Lo crié bajo la cultura del trabajo, de la higiene, del respeto a la palabra. Pero eligió un camino distinto: el de la mentira”, añadió Ulises, quien también aseguró que fue él quien lo acompañó durante una internación por asma en 2022: “Dormí diez noches en un sillón al lado de su cama”.

El conflicto familiar entre ambos, cargado de acusaciones cruzadas y viejas heridas, volvió a poner a la familia Jaitt en el centro de la escena mediática. Por ahora, Ulises promete defender su nombre y su historia “con la verdad”.