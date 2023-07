La tremenda advertencia de Ulises Jaitt: "No me voy a suicidar"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fulisesjaitt%2Fstatus%2F1679221067246624768&partner=&hide_thread=false Por investigar la causa de mi hermana Natacha



AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) July 12, 2023

A su vez, el conductor fue amenazado vía Instagram, pero fue él quien terminó siendo denunciado por “amenazas” por Cosme Iribarren, uno de los fiscales de la causa por la muerte de Natacha.

“Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha, Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo ‘ya vas a caer’”, indicó en redes sociales.

La advertencia de Natacha Jaitt

Natacha Jaitt murió en febrero del 2019, y poco menos de un mes antes, lanzó a través de Twitter una advertencia similar a la que este martes publicó su hermano Ulises.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", escribió entonces la mediática.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNatachaJaitt%2Fstatus%2F981971273004744707&partner=&hide_thread=false AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit . — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) April 5, 2018