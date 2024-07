Ulises Jaitt reveló que Alfa lo amenazó después de un duro cruce durante un programa

cruce ulises jaitt alfa

"A vos te pasó también. Cuando le dijiste lo del desodorante a Coty...", le planteó Jaitt sin ningún tipo de intención ofensiva. Sin embargo, Alfa salió al cruce y lanzó: "No, estás totalmente confundido. No te permito, traeme las pruebas. Estás hablando pavadas, fue editado". A esto, Ulises lanzó sin tapujo: "No me subestimes".

Esto enfureció aún más a Alfa quien soltó: "A mí no me podés comparar con esa lacra. No te permito que me digas 'a vos te pasó lo mismo'. Estás confundido". Por esto, Ulises respondió: "No te estoy comparando. Dijiste cosas homofóbicas en la casa de Gran Hermano. No te hagas el moralista".

Y, si bien todo parecía haberse calmado entre el periodista y el influencer, la discusión siguió luego del aire. Así fue cómo lo contó Ulises Jaitt en su cuenta de X. Por lo que explicó, Alfa lo amenazó al terminar el programa: "Al término del programa, Alfa de Gran Hermano, me empezó a insultar y me amenazó con cagarme a trompadas. Le dije que elija la esquina y el cagón huyó".