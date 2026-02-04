Ultra Buenos Aires confirmó lo escenarios en los que estará cada artista
Este sábado 14 y domingo 15 de febrero el el Parque de la Ciudad se vivirán dos jornadas llenas de música.
ULTRA Buenos Aires anunció los lineups diarios por escenario de su esperada sexta edición, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad. Con una curaduría artística que abarca todo el espectro de la música electrónica contemporánea, el festival contará con cuatro escenarios con identidades sonoras claramente definidas, combinando grandes nombres internacionales, referentes del circuito underground y una fuerte presencia de talento local.
El Main Stage volverá a ser el epicentro del festival, recibiendo a algunas de las superestrellas más influyentes del mundo. A lo largo del fin de semana, este escenario contará con presentaciones de Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, KSHMR, Dom Dolla y Apashe, entre otros, ofreciendo sets pensados para los momentos más explosivos del festival.
Por su parte, RESISTANCE, la reconocida marca underground de ULTRA Worldwide, contará con dos escenarios dedicados a lo más destacado del house y el techno de vanguardia. El sábado, el primer escenario RESISTANCE presentará una propuesta orientada al house con artistas de groove marcado como Jamie Jones, Joseph Capriati b2b Mau P, Cloonee, Mita Gami y Carlita. El domingo, el escenario se enfocará en algunos de los máximos exponentes del techno a nivel mundial, con Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Enrico Sangiuliano, Anfisa Letyago y Space 92 b2b Popof presents Turbulences al frente de la programación.
El escenario RESISTANCE 2 ofrecerá una experiencia underground complementaria en ULTRA Buenos Aires 2026. El sábado, la programación estará enfocada en el hard techno, con presentaciones de Fantasm, 999999999, Indira Paganotto, Klangkuenstler, Patrick Mason y Prada2000. El domingo, el protagonismo pasará al melodic techno, con un line up encabezado por Massano, Kevin de Vries, CamelPhat y Agents of Time.
Finalmente, ULTRA Park Stage será el espacio dedicado a destacar nuevas corrientes y propuestas clave dentro del festival. A lo largo del fin de semana, el escenario contará con artistas como Peces Raros (Live), Malena Narvay (Live), Benji Dialog (Live), Kolombo b2b Fran Bortolossi y Miguel Bastida, entre muchos otros, consolidando a ULTRA Park Stage como un punto clave para descubrir el pulso creativo dentro del festival.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario