ULTRA Buenos Aires reveló el lineup de la Fase 2 para su edición 2026

Otros referentes del techno que se suman al lineup incluyen a Enrico Sangiuliano, la magnética Anfisa Letyago y el proyecto Space 92 b2b Popof presentan Turbulences.

El impacto local también ocupa un lugar central con Peces Raros (Live), una fuerza clave de la escena de rock electrónico en Argentina, acompañados por Benji Dialog (Live), artista jamaiquino en ascenso reconocido por sus atmósferas sintetizadas; Los Refrescos (Live), el dúo de hermanos gemelos cuyo proyecto fusiona performance electrónica con experimentación indie; E/Tape, el DJ que desafía los límites con un diseño sonoro profundo y texturado; y Malena Narvay (Live), quien continúa expandiendo su universo artístico a través de un formato electrónico dinámico.

Para cerrar esta poderosa ola de incorporaciones, ULTRA Buenos Aires 2026 presenta a Kolombo b2b Fran Bortolossi, adorados por los amantes del groove, y al peso pesado internacional Miguel Bastida.