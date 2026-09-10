Uma, la hija de Amalia Granata, tiene una nueva vida: usa el apellido de su mamá y brilla en el deporte

A diferencia del perfil de alta exposición de sus padres, las apariciones públicas de la joven se limitaron estrictamente a temáticas vinculadas al deporte, los viajes y cuestiones familiares. No obstante, en el plano profesional comenzó a delinear un camino que combina el ámbito atlético con los medios de comunicación.

En relación con este horizonte laboral, el actual director técnico del FK Vardar Skopje reveló el presente académico de su hija mediante una publicación en redes sociales, donde el exfutbolista expresó: “Se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que tanto amas”.

De esta manera, apoyada en la libertad otorgada por su entorno familiar para diagramar sus metas, la joven continúa estructurando sus proyectos profesionales enfocados en el estudio del periodismo y el hockey de alto rendimiento.