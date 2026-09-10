Uma, la hija de Amalia Granata, tiene una nueva vida: usa el apellido de su mamá y brilla en el deporte
Con un futuro prometedor, la hija de la mediática dio un giro en su vida y se mantiene alejada de los medios. Los detalles de su nuevo presente.
Alcanzada la mayoría de edad tras cumplir 18 años el pasado 23 de abril de 2026, Uma, la hija de Amalia Granata y el exfutbolista y entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani, consolidó un perfil propio fundamentado en la discreción y el rendimiento deportivo. Tras finalizar sus estudios de nivel secundario, la joven atraviesa una etapa de transición profesional en la que busca distanciar su imagen del ecosistema mediático que rodeó históricamente a sus progenitores.
La toma de decisiones de carácter personal ha sido una constante en su desarrollo. Una de las determinaciones más significativas aconteció durante su adolescencia, cuando resolvió utilizar públicamente el apellido paterno en las plataformas digitales. En el marco de un reportaje concedido a "Socios del Espectáculo", ciclo que se emitía por la pantalla de El Trece, la joven argumentó sobre esta elección cuando tenía 15 años: “Yo me siento más identificada con Granata. Entonces, preferí ponerme Uma Granata en Instagram”.
En el terreno de la actividad física, la deportista desarrolló desde temprana edad un fuerte vínculo con el hockey. A lo largo del año 2025, alcanzó uno de los hitos más relevantes de su trayectoria al integrarse al plantel de la Primera División del club San Carlos.
Sin embargo, su progresión dentro de la institución deportiva debió afrontar diversos contratiempos de salud. A raíz de múltiples lesiones físicas, la atleta atravesó instancias de exigencia mental y corporal que demandaron un sostenido proceso de rehabilitación, logrando superar dichos inconvenientes hasta afianzarse en el equipo.
El cierre de su etapa escolar en 2025 coincidió con transformaciones en su dinámica personal. Mientras mantuvo un vínculo estrecho de convivencia con su madre —quien promovió históricamente una crianza con libertad de elección—, la joven afianzó y recompuso en el último tiempo la relación afectiva con su padre, Cristian Fabbiani, generando un contexto de mayor estabilidad en su rutina diaria.
A diferencia del perfil de alta exposición de sus padres, las apariciones públicas de la joven se limitaron estrictamente a temáticas vinculadas al deporte, los viajes y cuestiones familiares. No obstante, en el plano profesional comenzó a delinear un camino que combina el ámbito atlético con los medios de comunicación.
En relación con este horizonte laboral, el actual director técnico del FK Vardar Skopje reveló el presente académico de su hija mediante una publicación en redes sociales, donde el exfutbolista expresó: “Se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que tanto amas”.
De esta manera, apoyada en la libertad otorgada por su entorno familiar para diagramar sus metas, la joven continúa estructurando sus proyectos profesionales enfocados en el estudio del periodismo y el hockey de alto rendimiento.
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