HBO Max: la inquietante producción de suspenso sobre el más allá que causa furor
La inquietante película disponible en HBO Max combina ciencia ficción, suspenso y terror psicológico.
El catálogo de HBO Max reúne películas de diferentes épocas que vuelven a captar la atención de los usuarios después de su llegada a la plataforma. Entre ellas aparece una producción que parte de una de las preguntas que acompañó al ser humano durante siglos: qué sucede después de morir.
La historia lleva ese interrogante hasta un escenario extremo. Un grupo de jóvenes estudiantes de Medicina decide utilizar sus conocimientos para detener voluntariamente sus corazones durante algunos segundos, registrar lo que ocurre en ese período y posteriormente ser reanimados por sus compañeros.
Lo que inicialmente comienza como un experimento para intentar comprender los límites de la conciencia pronto adquiere otra dimensión. Los jóvenes descubren algunos efectos inesperados después de regresar, pero la fascinación inicial comienza a transformarse en miedo cuando las experiencias del pasado irrumpen de una manera cada vez más perturbadora.
Estrenada en 2017 y dirigida por Niels Arden Oplev, la película combina elementos de ciencia ficción, thriller y terror psicológico. Además, cuenta con un elenco encabezado por Elliot Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton y Kiersey Clemons.
De qué trata Línea mortal: al límite
Línea mortal: al límite sigue principalmente a Courtney, una estudiante de Medicina obsesionada con averiguar si existe algún tipo de conciencia después de la muerte. Para intentar encontrar una respuesta, desarrolla un experimento tan ambicioso como peligroso.
Su propuesta consiste en detener temporalmente su propio corazón mientras sus compañeros registran la actividad cerebral. Luego de permanecer clínicamente muerta durante un período controlado, el objetivo es que el resto del grupo consiga reanimarla.
Jamie, Sophia y Ray participan de la primera prueba, realizada dentro de una sala vacía del hospital. Courtney permanece durante 60 segundos con el corazón detenido antes de que sus compañeros consigan devolverla a la vida.
En un primer momento, los resultados parecen extraordinarios. Después de recuperarse, Courtney comienza a experimentar una sorprendente facilidad para recordar información, recupera habilidades que había olvidado y atraviesa una intensa sensación de euforia.
Los cambios despiertan rápidamente el interés de sus compañeros. Ante la posibilidad de obtener experiencias similares, otros integrantes del grupo también deciden someterse al procedimiento, convirtiendo el experimento en una práctica cada vez más arriesgada.
La curiosidad hace que comiencen a incrementar el tiempo durante el cual permanecen con el corazón detenido. Sin embargo, aquello que parecía ofrecer capacidades extraordinarias empieza a revelar un costado mucho más oscuro y aterrador.
Cada uno comienza a experimentar visiones vinculadas con episodios dolorosos de su pasado. De esta manera, el experimento deja de ser solamente una búsqueda científica sobre la existencia después de la muerte y se transforma en una lucha contra recuerdos, culpas y situaciones que creían haber dejado atrás.
Reparto de Línea mortal: al límite
La película cuenta con un elenco integrado por figuras reconocidas del cine y la televisión. Elliot Page interpreta a Courtney Holmes, la estudiante que impulsa el experimento que desencadena los acontecimientos de la historia.
El reparto de Línea mortal: al límite está compuesto por:
- Elliot Page como Courtney Holmes.
- Diego Luna como Ray.
- Nina Dobrev como Marlo.
- James Norton como Jamie.
- Kiersey Clemons como Sophia.
- Kiefer Sutherland como Dr. Barry Wolfson.
- Beau Mirchoff como Brad.
- Madison Brydges como Tessa Holmes.
- Miguel Anthony como Cyrus Gudgeon.
- Jenny Raven como Irina Wong.
La combinación de estos personajes permite que la historia avance desde la curiosidad científica inicial hacia un escenario dominado por el miedo y las consecuencias de las decisiones del grupo.
Trailer de Línea mortal: al límite
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