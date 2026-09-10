HBO Max: la inquietante producción de suspenso sobre el más allá que causa furor

Su propuesta consiste en detener temporalmente su propio corazón mientras sus compañeros registran la actividad cerebral. Luego de permanecer clínicamente muerta durante un período controlado, el objetivo es que el resto del grupo consiga reanimarla.

Jamie, Sophia y Ray participan de la primera prueba, realizada dentro de una sala vacía del hospital. Courtney permanece durante 60 segundos con el corazón detenido antes de que sus compañeros consigan devolverla a la vida.

En un primer momento, los resultados parecen extraordinarios. Después de recuperarse, Courtney comienza a experimentar una sorprendente facilidad para recordar información, recupera habilidades que había olvidado y atraviesa una intensa sensación de euforia.

Los cambios despiertan rápidamente el interés de sus compañeros. Ante la posibilidad de obtener experiencias similares, otros integrantes del grupo también deciden someterse al procedimiento, convirtiendo el experimento en una práctica cada vez más arriesgada.

La curiosidad hace que comiencen a incrementar el tiempo durante el cual permanecen con el corazón detenido. Sin embargo, aquello que parecía ofrecer capacidades extraordinarias empieza a revelar un costado mucho más oscuro y aterrador.

Cada uno comienza a experimentar visiones vinculadas con episodios dolorosos de su pasado. De esta manera, el experimento deja de ser solamente una búsqueda científica sobre la existencia después de la muerte y se transforma en una lucha contra recuerdos, culpas y situaciones que creían haber dejado atrás.

Reparto de Línea mortal: al límite

La película cuenta con un elenco integrado por figuras reconocidas del cine y la televisión. Elliot Page interpreta a Courtney Holmes, la estudiante que impulsa el experimento que desencadena los acontecimientos de la historia.

El reparto de Línea mortal: al límite está compuesto por:

Elliot Page como Courtney Holmes.

como Courtney Holmes. Diego Luna como Ray.

como Ray. Nina Dobrev como Marlo.

como Marlo. James Norton como Jamie.

como Jamie. Kiersey Clemons como Sophia.

como Sophia. Kiefer Sutherland como Dr. Barry Wolfson.

como Dr. Barry Wolfson. Beau Mirchoff como Brad.

como Brad. Madison Brydges como Tessa Holmes.

como Tessa Holmes. Miguel Anthony como Cyrus Gudgeon.

como Cyrus Gudgeon. Jenny Raven como Irina Wong.

La combinación de estos personajes permite que la historia avance desde la curiosidad científica inicial hacia un escenario dominado por el miedo y las consecuencias de las decisiones del grupo.

Trailer de Línea mortal: al límite