Zoe Bogach reaccionó a la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó con una filosa chicana

Pero su descargo no terminó allí. Bogach también puso el foco en las declaraciones de Iberó, quien había intentado minimizar el vínculo con Tomaszeuski al sostener que nunca habían llegado a ser novios.

Ante esa explicación, Zoe recordó algunas situaciones que, desde su perspectiva, demostraban que la relación entre Manuel y Lola había sido más cercana de lo que él reconoció públicamente.

“Ah, pero la presentabas a toda tu familia, la llevabas todos los findes a tu casa y le regalabas flores. ¿Entonces qué eran? ¿Ahora hace esa aclaración con todas? Forr…”, lanzó Bogach.

La influencer también reparó en un detalle de la publicación que Iberó realizó para comunicar el final de su relación. En particular, cuestionó la fotografía elegida para acompañar el mensaje y apuntó contra el vehículo que aparecía en la imagen.

“Ahora, que grasada subir un comunicado con una foto de un BMW. Wacala”, expresó.

La advertencia de Zoe Bogach

Finalmente, Zoe dejó en claro que, aunque considera que ya logró dejar atrás su relación con Iberó, no piensa desaprovechar las oportunidades que tenga para cuestionarlo públicamente.

“Ay gente, ya superé. Pero después de todo lo que hizo, cada vez que la vida me dé la oportunidad de destruirlo, voy a estar en primera fila. No se desperdicia material juaj”, sentenció.

Así, la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó sumó un nuevo capítulo inesperado con la intervención de Zoe Bogach, quien volvió a dejar en claro que todavía tiene varias cosas para decir sobre su expareja.