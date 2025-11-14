Un comentario al aire de Maxi López dejó descolocada a Yanina Latorre: "Después charlamos"
El inesperado ida y vuelta en SQP reconfiguró la relación entre la conductora y el exdeportista.
El clima televisivo se sacudió con una escena que nadie esperaba: Maxi López y Yanina Latorre, históricamente enfrentados en distintos momentos de la agenda del espectáculo, mostraron una sintonía inédita durante la última entrega de SQP.
Lo que arrancó como un intercambio cordial terminó convirtiéndose en un episodio que reabrió debates sobre posibles movimientos entre programas y hasta habilitó especulaciones sobre futuras presencias en el prime time, algo recurrente cuando las producciones buscan refrescar sus elencos.
El diálogo entre ambos se desenvolvió sin tensiones, capturando de inmediato la atención de la audiencia. En ese marco, Latorre dejó ver una postura mucho más cercana hacia su invitado y le dedicó palabras que marcaron el tono del encuentro: “Me gustaría que un día vengas al programa y amo a este Maxi poniendo paños fríos. Ojalá puedas ayudar a Wanda a que se termine esto”.
El exdelantero respondió en la misma línea, asegurando que asistiría al ciclo “cuando lo invitaran”, frase que terminó de consolidar el clima de camaradería que sorprendió incluso a quienes siguen el minuto a minuto del espectáculo.
Entre risas, la conductora aprovechó para recordarle un viejo entuerto digital y le pidió que la desbloqueara de Instagram, lo que abrió paso al momento más comentado de la tarde. López lanzó entonces una declaración que dejó a todos en silencio y generó una ola de teorías en redes: “Tenemos que hablar porque te tengo que hacer una propuesta: te tenés que poner las pilas, empezá a cocinar”.
La frase alimentó la posibilidad de que Latorre pueda tener algún tipo de participación en MasterChef Celebrity. Aunque admitió contar con “información parcial”, eligió no ahondar, mientras que él remató el asunto con un esquivo pero sugestivo “Después lo charlamos”, multiplicando el suspenso.
La escena dio lugar a nuevas versiones sobre una eventual incorporación temporal de Latorre al reality culinario, especialmente ante el viaje que López deberá realizar a Suiza por el inminente nacimiento de su segunda hija junto a Daniela Christiansson. Su ausencia generaría un hueco en plena competencia, lo que obligaría a la producción a pensar en un reemplazo.
