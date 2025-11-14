Un comentario al aire de Maxi López dejó descolocada a Yanina Latorre: "Después charlamos"

La frase alimentó la posibilidad de que Latorre pueda tener algún tipo de participación en MasterChef Celebrity. Aunque admitió contar con “información parcial”, eligió no ahondar, mientras que él remató el asunto con un esquivo pero sugestivo “Después lo charlamos”, multiplicando el suspenso.

La escena dio lugar a nuevas versiones sobre una eventual incorporación temporal de Latorre al reality culinario, especialmente ante el viaje que López deberá realizar a Suiza por el inminente nacimiento de su segunda hija junto a Daniela Christiansson. Su ausencia generaría un hueco en plena competencia, lo que obligaría a la producción a pensar en un reemplazo.