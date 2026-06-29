Danelik Galazán y Brian Sarmiento dieron un importante paso tras salir de Gran Hermano

Además, Danelik compartió un video en Instagram mostrando el nuevo hogar que compartirán y reveló la importancia de este paso para ambos: "Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso".

Brian Sarmiento también se mostró feliz por la decisión y acompañó el anuncio con unas palabras sobre esta nueva etapa: "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento".

Luego de su paso por Gran Hermano, la pareja continúa construyendo su historia lejos de las cámaras y ahora apuesta por la convivencia como el próximo desafío de su relación.

La noticia generó una gran repercusión entre los fanáticos del reality, quienes siguieron desde el comienzo la historia de amor que nació puertas adentro de la casa. Con este nuevo paso, Danelik y Brian demostraron que su vínculo logró mantenerse firme fuera del juego y que ahora buscan consolidar su relación en la vida cotidiana.