Un ídolo de River pagó la cuenta de Chechu Bonelli en un restaurante y su reacción sorprendió a todos

A partir de ahí, la situación tomó un giro poco habitual. En lugar de aceptar el gesto, Bonelli optó por devolver el dinero. “Le dije: ‘No, no, gracias, pero no’”, contó sobre el momento en que se acercó al exfutbolista. Luego explicó con claridad los motivos de su decisión: “Trabajo y gracias a Dios me puedo pagar la comida”. Con esa postura, dejó en claro que prefería agradecer la intención, pero no aceptar que otra persona cubriera su gasto.