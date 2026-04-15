Un ídolo de River pagó la cuenta de Chechu Bonelli en un restaurante y su reacción sorprendió a todos
Chechu Bonelli contó una anécdota viral: un ídolo de River Plate le pagó la comida, pero su respuesta sorprendió a todos.
Chechu Bonelli compartió una escena cotidiana que terminó volviéndose viral por la forma en que decidió actuar. Según relató, todo comenzó cuando fue a buscar un pedido a un local gastronómico y, al momento de pagar, le dieron una noticia inesperada: “El de adelante ya te pagó”.
La frase la sorprendió y la dejó con la duda de quién había tenido ese gesto. Lejos de quedarse con la incógnita, decidió averiguarlo. Fue entonces cuando descubrió que quien había abonado su cuenta era Ariel Ortega, histórico ídolo de River Plate.
A partir de ahí, la situación tomó un giro poco habitual. En lugar de aceptar el gesto, Bonelli optó por devolver el dinero. “Le dije: ‘No, no, gracias, pero no’”, contó sobre el momento en que se acercó al exfutbolista. Luego explicó con claridad los motivos de su decisión: “Trabajo y gracias a Dios me puedo pagar la comida”. Con esa postura, dejó en claro que prefería agradecer la intención, pero no aceptar que otra persona cubriera su gasto.
La propia periodista detalló cómo cerró la escena: “Fui y le devolví la plata”, insistiendo en que se trató de una decisión personal más allá de la buena intención del gesto. El episodio, lejos de generar incomodidad, se resolvió en buenos términos. Ariel Ortega lo tomó con humor y aceptó la devolución, en un intercambio que terminó siendo distendido.
La historia rápidamente empezó a circular y generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos destacaron la actitud de Bonelli por su postura, otros pusieron el foco en el gesto inicial del exjugador. Más allá de las distintas miradas, la anécdota dejó ver un cruce inesperado entre dos figuras públicas en una situación completamente cotidiana, que terminó trascendiendo por un detalle poco común: la decisión de no aceptar que le pagaran la cuenta.
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