Un streamer rechazó contundentemente su nominación al Martín Fierro: "Ni me voten"

Quien es ampliamente considerado el número uno en el rubro del streaming en Argentina, concluyó su reflexión sugiriendo que la consideración de los medios tradicionales hacia el sector digital podría estar cambiando, pero que en su caso, la herida persiste. "Capaz ahora que el streaming es más popular, los medios tradicionales lo respeten más, pero a mí ni me voten", sentenció.

Los Martín Fierro de Canales de Streaming se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre y se realizarán en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Esta entrega de premios tiene como objetivo galardonar a los creadores, programas y plataformas del mundo digital que han logrado consolidarse como el formato de entretenimiento más consumido globalmente, contando con importantes exponentes argentinos a nivel mundial. El evento contará con más de 25 ternas y será transmitido por Telefe y el canal de streaming Olga.