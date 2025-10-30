Un streamer rechazó contundentemente su nominación al Martín Fierro: "Ni me voten"
Debido a un viejo escándalo que protagonizó con APTRA, pidió que ni lo voten en esta ocasión porque no le importa la nominación. Los detalles.
El reconocido streamer Spreen ha generado revuelo en la comunidad digital al arremeter duramente contra los premios Martín Fierro de Canales de Streaming y confirmar que no asistirá a la celebración. Su postura se hizo pública poco después de confirmarse su nominación en la terna a "Mejor streamer".
A través de un contundente descargo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el joven recordó un suceso pasado que cimentó su enojo con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), organizadora del evento.
Spreen afirmó categóricamente que su decisión es firme y se basa en el trato recibido años atrás: "Nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en el 2021".
El creador de contenido digital detalló la secuencia de hechos que motivaron su rechazo: "Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gané, les dije que no podía viajar a NEUQUÉN ese día, me borraron completamente y lo gano OKY".
Si bien reconoció que la situación actual "no creo que sea lo mismo", manifestó que la marca del maltrato ya está instalada: "La marca ya la dejaron de cómo me trataron a mí como streamer en esa época".
Quien es ampliamente considerado el número uno en el rubro del streaming en Argentina, concluyó su reflexión sugiriendo que la consideración de los medios tradicionales hacia el sector digital podría estar cambiando, pero que en su caso, la herida persiste. "Capaz ahora que el streaming es más popular, los medios tradicionales lo respeten más, pero a mí ni me voten", sentenció.
Los Martín Fierro de Canales de Streaming se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre y se realizarán en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
Esta entrega de premios tiene como objetivo galardonar a los creadores, programas y plataformas del mundo digital que han logrado consolidarse como el formato de entretenimiento más consumido globalmente, contando con importantes exponentes argentinos a nivel mundial. El evento contará con más de 25 ternas y será transmitido por Telefe y el canal de streaming Olga.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario