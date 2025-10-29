Martín Fierro de Streaming: uno por uno, todos los nominados
APTRA anunció las ternas para la que será la primera edición de los premios a canales de streaming y que ya generó algunas polémicas.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) hizo oficiales los primeros detalles de la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Canales de Streaming, con los nominados para cada una de las diferentes ternas.
La gala, que reconocerá a lo mejor del contenido digital de 2025, tendrá lugar el próximo 14 de diciembre.
La principal novedad es la alianza estratégica que unirá a la televisión tradicional con el mundo digital. El evento será producido por FIVE y transmitido de forma conjunta por OLGA y Telefe, sellando una colaboración inédita para la premiación.
En cuanto al sistema de selección de ganadores, APTRA anunció cambios significativos: la introducción del "voto del público" y de los "mentores".
En cuanto al primero, habrá dos categorías especiales cuyos ganadores serán elegidos directamente por la audiencia, con los detalles de las ternas a confirmar próximamente. En tanto, se sumará un grupo de "mentores" seleccionados por APTRA y la productora, que votarán junto a los socios de la entidad, buscando legitimar la voz de los expertos en el ecosistema digital.
La cuenta regresiva oficial para el Martín Fierro de Streaming comenzó este mismo miércoles, cuando se anunciaron las ternas de nominados en una transmisión simultánea por los principales canales de streaming del país.
Todos los nominados a la primera edición de los Martín Fierro de Streaming
Programa Federal:
- Para el Universo - Universo TV Córdoba
- Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
- Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)
Actualidad:
- Ángel responde - Bondi
- El Ejército de la Mañana - Bondi
- Resu en vivo - Resumido
- Desayuno Intermitente - Blender
- Ya fue todo - Jotax
- Elijo creer - Gelatina
- La Posta - Stream Room TV Pública
Informativo
- Segurola y Habana - Futurock
- Paraíso Fiscal - Olga
- La Mañana - Infobae
- Circo Freak - Gelatina
- Tiempo Libre - La Casa streaming
- Tremenda Mañana - Bondi
- Divino Tesoro - Murad
El más Border del streaming
- Patria y Familia - Luzu TV
- Lo del Turco - La Canchita TV
- El fin del mundo - Olga
Voz Periodística
- Iván Schargrodsky - Cenital
- Luciana Geuna - Olga
- Flor Halfon - Gelatina
- Esteban Trebuq - Bondi
- Carolina Amoroso - Infobae
- Gonzalo Aziz - La Casa streaming
Conducción femenina
- Nati Jota - Olga
- Malena Pichot - Futurock
- Paula Chaves - Olga
- Vicky Garabal - Luzu TV
- La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
- Sofi Martínez - Streams Telefe
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González - Olga
- Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
- Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
- Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Entrevistador
- Migue Granados - Olga
- Pedro Rosemblat - Gelatina
- Julia Mengolini - Futurock
- Juan Pablo Varsky - Clank!
- Andrés Duka - Carnaval
- Mili Hadad - Infobae
Co conducción masculina
- Juan ruffo - Blender
- Germán Beder - Vorterix
- Damián Betular - Olga
- Marcos Aramburu - Gelatina
- Santi Talledo - Luzu TV
- Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Talento revelación
- Tomás Limansky - Gelatina
- Anacleta - Blender
- Ángela Torres - Luzu TV
- Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
- Luli González - Olga
- Lola Latorre - La Casa Streaming
Transmisión especial Musical
- Gracias Mercedes - Olga
- Un día Rosarino - Olga
- 2do aniversario - Olga
- Tini - La Casa Streaming
- Gelatón - Gelatina
- El baile más grande del universo - Universo TV
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de música - Luzu TV
- Un poco de ruido
- FM Luzu - Luzu TV
- Soundtrash - Blender
- Origamix - Somos Origamis & Gelatina
- Volverme loco - Bombo TV
Interés general
- Nadie Dice nada - Luzu TV
- Paren la mano - Vorterix
- Hay algo ahí - Blender
- Furia Bebé - futurock
- TDT - Olga
- Story time - Bondi
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez - Vorterix
- Tomás Erbord - Blender
- Migue Granados - Olga
- Nicolás Occhiato - Luzu TV
- Ángel de Brito - Bondi
- Pedro Rosemblat - Gelatina
Deportivo
- 412- 412
- Cuidemos el fútbol- AZZ
- Golgana- Olga
- No se pudo- Vorterix
- Visitantes- Carnaval
- Mundial- AFA Estudio
Programa revelación
- Tapados de laburo- Olga
- Se fue larga- Luzu TV
- Dopaminas- Vorterix
- Sumergidas en data- La Casa streaming
- Había que decirlo- El Trece prende
- Maxi mediodía- Ahora Play
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneize
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Figura humorística masculina
- Guille Aquino- Blender
- Nachito Saralegui- Vorterix
- Pelao Khe- Olga
- El Trinche- Luzu TV
- Martín Garabal- Luzu TV
- Rober Galati- Vorterix
- Leo Greco- Canal 22 streaming
Programa semanal.
- Los no talentos- Luzu TV
- Mi primo es así- Olga
- Xtream Master- Luzu TV
- Bang Bang- Gelatina
- Reporte minoritario- Vorterix
- Negocios son negocios- Mundo dinero
- Estás a tiempo- Stream room TV Pública
- Ahora en jaque- Ahora Play
