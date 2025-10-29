Gordo Dan, irritado con los Martín Fierro de Streaming: "Ni una nominación para Carajo"
El militante libertario se quejó en vivo que no figuraba en ninguna de las ternas que se anunciaron, pero se equivocó.
Daniel Parisini, más conocido en el universo digital como "Gordo Dan", volvió a ser tendencia en las redes sociales por quejarse de las ternas a los Martín Fierro de Streaming, ya que Carajo, canal del qué forma parte, no estuviera en ninguna.
"Atención, atención, en los Martín Fierro del Streaming de este año no hay NI UNA nominación para Carajo", escribió en su cuenta de X, ex Twitter.
Lejos de terminar ahí su queja, el troll libertario siguió: "ME ESTALLA EL CONCEPTO DEL MARTÍN FIERRO ESTE AÑO SON LOS PREMIOS CONSUELO DE LOS KUKAS".
Lo cierto es que Dan se equivocó y Carajo si está nominado a los Martín Fierro. Es que al ver su posteo, los seguidores comenzaron a comentarle de su error, pero él prefirió ignorarlos y hacer de cuenta que nada pasó.
Carajo fue nominado a la terna "Político", integrado por los siguientes programas:
- 540 - Cenital
- La misa - Carajo
- Data clave - Carnaval
- Mate central - Mate
- Multiverso Fantino - Neura
- Industria Nacional - Gelatina
Cargado de misoginia y homofobia: así vivió el Gordo Dan el triunfo de La Libertad Avanza
Daniel Parisini, más conocido en el universo digital como Gordo Dan, y el más reconocido integrante del muy bien rentado ejército de trolls del gobierno de Javier Milei al mando de Santiago Caputo, reaccionó en vivo este domingo a los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que arrojaron un tan resonante como inesperado triunfo de La Libertad Avanza.
En el canal de streaming Carajo y acompañado por varios militantes libertarios, un desaforado Gordo Dan sacó a relucir, una vez más, toda su misoginia y homofobia a la hora de celebrar.
“¡Es el mapa entero pintado de violeta, la provincia de Buenos Aires también, la c... de la l... Santilli!“, gritó apenas se conocieron los primeros resultados.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mostró en vivo, a pantalla completa, el dato de los ganadores en cada provincia. “¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh!”, exclamaron al unísono en la mesa. Y siguieron gritos de “putos, putos, putos...”.
Entre cánticos, gritos e insultos contra el kirchnerismo, el Gordo Dan y su equipo siguieron con gestos obscenos con las manos. Como si estuviesen festejando un gol, los columnistas hicieron el gesto de pasar el índice de una mano por el círculo formado por el índice y el gordo de la otra mano.
El graf anunciaba: ”Se rapan los integrantes de la mesa".
El Gordo Dan pareció no darse por aludido, aunque de reojo pispeó el zócalo y le reclamó a Francos, a la distancia, que mostrara de vuelta el mapa electoral argentino.
"Es el mapa entero de violeta", acotó uno de los columnistas cuando reapareció el gráfico que mostraba 16 distritos pintados de violeta (luego se daría vuelta La Rioja).
"¿La provincia de Buenos Aires también?", se preguntó el Gordo Dan. No esperó confirmación: la pantalla era la respuesta. "¡La concha de la lora, Santilli!", explotó.
"¡Te rapás, Gordo!", lo apuntó uno desde el extremo. Ocurre que la cara visible de Las Fuerzas del Cielo, sobre todo en el mundo digital, había prometido que se pelaría en vivo si se daba el batacazo bonaerense.
"¡No! ¡No! ¡Noooooo!", gritó Dan, sobreactuando su papel, con una santilleta de juguete sobre el escritorio. Santilli ya avisó que irá a cumplir su promesa, pero puso algunos reparos: "No me pelen, que me queda feo".
“No... Me violó Santillli. Santilli me violó”, siguió Parisini.
Después, el equipo entonó una canción característica: esa que repite que les “chupa la pija la opinión de los kukas”.
Luego, el detalle de cada fuerza a nivel nacional despertó entusiasmados "cogidísimos" y "violados" en la mesa.
"El Javo volvió a violar a Lilita", insistió el Gordo Dan. "La pioló (sic) a pelo a Lilita, para que aprenda", apoyaron desde un costado. Desde el otro lado aclararon: "Cuando decimos eso, le rompió el culo".
