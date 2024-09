Una ex Gran Hermano fue denunciada penalmente por estafa: de quién se trata

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1837120489858163146&partner=&hide_thread=false Hoy en #ElEjercitoDeLaMañana Tatiana, una emprendedora, denunció penalmente a la Chula de Gran Hermano por estafa



La habría contratado para un servicio de catering a cambio de una historia que jamás subió, para luego bloquearla



— fefe (@fedeebongiorno) September 20, 2024

“Yo cumplí con absolutamente todo y la gente estaba muy conforme”, manifestó la mujer y contó que la Chula la bloqueó de WhatsApp.

La cuenta de X de Tronk Oficial sacó a la luz la citación que recibió Carla para una mediación con la denunciante luego del escándalo.

La chula citada a una audiencia de mediación con la denunciante — TRONK (@TronkOficial) September 20, 2024

Qué dijo la Chula sobre la denuncia que le hizo la emprendedora

Carla De Stéfano salió en vivo por el canal de streaming de Gastón Trezeguet y dio su versión de los hechos luego de que la emprendedora gastronómica la denunciara penalmente: “Yo no pedí canje”, manifestó.

La chula y la denunciante tuvieron un cruce en #SePico — TRONK (@TronkOficial) September 20, 2024

A su vez, expresó: "Yo pago todo siempre. Le tuve que pagar el Uber, el servicio fue un desastre, con los 650 mil que le terminé pagando recontra cubrió el costo de la comida, que fue escaso, más su trabajo”

Gran Hermano 2024: Santiago del Moro reveló detalles y una importante novedad

El conductor del reality de la casa más famosa del país compartió detalles en su programa El club del Moro. Los detalles en la nota.

Santiago del moro.webp

Santiago del Moro sacó a la luz información clave sobre la nueva temporada de Gran Hermano 2024, que saldrá por la pantalla de Telefe a principios de diciembre de este año y que como nos tiene acostumbrados, promete muchas novedades. Este miércoles el conductor compartió detalles en su programa El club del Moro.

Según explicó del Moro, los hermanitos estarán aislados en la misma casa utilizada en ediciones anteriores, pero esta vez se sumará un condimento extra, la "casa de cristal". Esta nueva modalidad permitirá que el público tenga un rol activo en la elección de algunos de los futuros concursantes.

Incluso, podría replicarse lo sucedido en Gran Hermano Chile donde instalaron un sótano con condiciones precarias. A su vez, del Moro no quiso entrar en detalles sobre la duración de esta edición. No obstante, comentó que las transmisiones en vivo serán de lunes a jueves, mientras que los domingos se llevarán a cabo las galas eliminatorias, algo que no cambia.

casa de cristal gran hermano chile.jpg

De que se trata el sótano de Gran Hermano

En Gran Hermano Chile se decidió disponer de "un nuevo lugar", "donde el equipo perdedor, deberá vivir en las peores condiciones posibles". Esto hace referencia a una especie de sótano que estará a la espera del resultado de un duelo que se llevara a cabo por equipos. Allí cuentan con un baño y camas con colchones pocos confortables, además de la suciedad que habría por todos los espacios, según las imágenes que compartieron.

Los participantes han llegado a renunciar en masa por las terribles condiciones en las que se viven en dicho sótano.