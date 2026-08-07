Un choque múltiple en Panamericana dejó al menos seis heridos y caos en el tránsito

El incidente motivó un operativo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, agentes policiales y Defensa Civil. Además, el temporal de nieve provocó otros siniestros viales que movilizaron al cuartel de Bomberos Voluntarios durante toda la jornada de ayer miércoles.

Impresionante choque múltiple y vuelco en la Ruta 22.

José Acuña, jefe de Bomberos de Plaza Huincul en declaraciones a la radio Fuego24 informó que el accidente se desencadenó cuando el camión perdió el control debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. El vehículo realizó un efecto tijera, lo que provocó un choque en cadena que involucró los otros cuatro rodados.

“Estaban los dos vehículos menores involucrados por el despiste de uno camión que originó el accidente. La acumulación de nieve en la ruta provocó que sea múltiple porque un camión hizo tijera y los otros vehículos impactaron desde atrás” informó Acuña.

Según informó, LM Neuquén, la mecánica del incidente habría sido un choque en cadena, ya que uno de los vehículos menores impactó contra la parte trasera del camión, mientras los otros vehículos no lograron evitar el impacto y chocaron contra los autos que estaban sobre la cinta asfáltica. La acumulación nieve sobre la calzada habría sido un elemento clave que provocó el siniestro.

Durante el operativo, los organismos de emergencia trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona, asistir a las víctimas y restablecer la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. Participaron agentes de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, el SIEN y personal de Defensa Civil.