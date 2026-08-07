Un choque múltiple en Panamericana dejó al menos seis heridos y caos en el tránsito
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires.
Un choque múltiple entre seis vehículos, entre ellos un colectivo, provocó importantes demoras este viernes por la mañana en la autopista Panamericana.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, al menos seis personas resultaron heridas. Además, el tránsito presenta una importante reducción de carriles en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera largas demoras para quienes circulan por la zona.
El operativo obligó a reducir la cantidad de carriles habilitados en la autopista, lo que generó importantes demoras y largas filas de vehículos en uno de los principales accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires.
En el lugar trabajaban efectivos policiales, personal sanitario y agentes de tránsito, quienes asistían a los heridos y coordinaban las tareas para retirar los vehículos siniestrados y restablecer la circulación normal.
Impresionante choque múltiple y vuelco en la Ruta 22
Las intensas nevadas que afectan al sur de Argentina provocaron un impactante siniestro vial múltiple sobre la Ruta Nacional 22, a pocos kilómetros de Challacó, cerca de Cutral Co. Un camión y tres automóviles protagonizaron un choque en cadena que dejó varios heridos, entre ellos, una embarazada que fue asistida por el SIEN y trasladada al Hospital Cutral Co-Plaza Huincul.
El incidente motivó un operativo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, agentes policiales y Defensa Civil. Además, el temporal de nieve provocó otros siniestros viales que movilizaron al cuartel de Bomberos Voluntarios durante toda la jornada de ayer miércoles.
José Acuña, jefe de Bomberos de Plaza Huincul en declaraciones a la radio Fuego24 informó que el accidente se desencadenó cuando el camión perdió el control debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. El vehículo realizó un efecto tijera, lo que provocó un choque en cadena que involucró los otros cuatro rodados.
“Estaban los dos vehículos menores involucrados por el despiste de uno camión que originó el accidente. La acumulación de nieve en la ruta provocó que sea múltiple porque un camión hizo tijera y los otros vehículos impactaron desde atrás” informó Acuña.
Según informó, LM Neuquén, la mecánica del incidente habría sido un choque en cadena, ya que uno de los vehículos menores impactó contra la parte trasera del camión, mientras los otros vehículos no lograron evitar el impacto y chocaron contra los autos que estaban sobre la cinta asfáltica. La acumulación nieve sobre la calzada habría sido un elemento clave que provocó el siniestro.
Durante el operativo, los organismos de emergencia trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona, asistir a las víctimas y restablecer la circulación en una de las rutas más transitadas de la provincia. Participaron agentes de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, el SIEN y personal de Defensa Civil.
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