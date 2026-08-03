Mendoza: volvían de buscar a su hija para organizar su fiesta de 15 y murieron aplastados por un árbol
Un matrimonio de Mendoza falleció tras la caída del árbol sobre su camioneta por el viento Zonda. La adolescente y otra persona sobrevivieron.
Una pareja de Mendoza murió esta semana al resultar aplastada por un árbol que se cayó sobre su camioneta por acción del viento Zonda, característico de esa provincia de Cuyo.
Fabio Germán Pompei, de 46 años, y su mujer, Fabiana Piedi, fueron las víctimas fatales del accidente registrado el sábado por la tarde, cuando se desplazaban por la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, en el kilómetro 621 dentro del departamento de San Carlos.
El hombre manejaba la camioneta mientras su mujer iba de copiloto. En el asiento de atrás viajaban B., la hija de ambos, y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, una mujer de Río Cuarto, Córdoba, que se convirtió en la segunda sobreviviente del episodio.
Medios de Mendoza como Los Andes, dieron cuenta del trágico accidente ocurrido a las 16.35, cuando Pompei y Piedi, reconocidos vecinos de la localidad de Chacras de Coria, deshacían el camino desde San Rafael tras recoger a B., que había jugado un partido de hockey en esa localidad.
El plan era sencillo: en vez de que la adolescente volviera a casa con sus compañeras del Club Banco Mendoza, sus padres la pasaron a buscar para ultimar detalles de su fiesta de 15, que se celebraría el fin de semana que viene.
Pero en medio de la ruta, con el viento Zonda mediante, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la parte delantera de la camioneta y la pareja falleció en el acto.
B. y Fariña fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli de Mendoza, donde evolucionan favorablemente.
La Asociación Mendocina de Hockey expresó este lunes sus condolencias con un mensaje público, y colegas y amistades de Dieddi la describieron en redes sociales como una mujer comprometida, cercana y muy querida.
Durante el fin de semana las autoridades mendocinas informaron sobre la marcada inestabilidad en el pronóstico del tiempo, con alertas de diferente consideración según la zona de la provincia.
Las ráfagas del viento Zonda, cálido y seco, pueden llegar a los 150km/h.
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