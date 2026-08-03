Mendoza: volvían de buscar a su hija para organizar su fiesta de 15 y murieron aplastados por un árbol

Pero en medio de la ruta, con el viento Zonda mediante, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la parte delantera de la camioneta y la pareja falleció en el acto.

B. y Fariña fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli de Mendoza, donde evolucionan favorablemente.

La Asociación Mendocina de Hockey expresó este lunes sus condolencias con un mensaje público, y colegas y amistades de Dieddi la describieron en redes sociales como una mujer comprometida, cercana y muy querida.

Durante el fin de semana las autoridades mendocinas informaron sobre la marcada inestabilidad en el pronóstico del tiempo, con alertas de diferente consideración según la zona de la provincia.

Las ráfagas del viento Zonda, cálido y seco, pueden llegar a los 150km/h.