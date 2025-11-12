Una Obra Redonda vuelve al Teatro de Flores con show e invitados sorpresas

El homenaje cuenta con una banda en vivo, más de 15 artistas en escena, tesoros del baúl de Patricio Rey, imágenes históricas e inéditas y un presentador que realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001. Una Obra es… también es una paleta socio-política del país que aborda los padecimientos e inquietudes de las juventudes.