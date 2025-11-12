Una Obra Redonda vuelve al Teatro de Flores con show e invitados sorpresas
El homenaje multisensorial a Patricio Rey se prepara para una nueva función de su show "Experiencia Ricotera".
Una Obra Redonda, el emocionante espectáculo sobre la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve al Teatro Flores con nuevas escenas y canciones de su show "Experiencia Ricotera".
La nueva fecha será el próximo jueves 20 de noviembre (víspera de feriado) a las 21hs. En una función especial, con invitados sorpresa, apta para toda la familia (Mayores de 7 años). Las entradas ya están a la venta por Passline.
El homenaje cuenta con una banda en vivo, más de 15 artistas en escena, tesoros del baúl de Patricio Rey, imágenes históricas e inéditas y un presentador que realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001. Una Obra es… también es una paleta socio-política del país que aborda los padecimientos e inquietudes de las juventudes.
"Te vas a emocionar, sentir bronca, dolor, goce, comunión. Vení a revivir la historia de Los Redondos que es también la tuya, tu adolescencia, tus recuerdos como tesoros, tus placeres alborotados, tu presente doliente", promete Una Obra Redonda, que recibió buenos augurios del propio Indio Solari, Skay Beilinson y la mayoría de Los Redondos.
La invitada a Una Obra Redonda en el Teatro de Flores
La actriz y cantante Gloria Carrá estrenará, previo a la función de Una Obra Redonda, su show De la Nada a la Gloria, su nuevo proyecto musical junto con Javier Montalto de versiones acústicas de Los Redondos.
Qué dicen los realizadores y protagonistas de Una Obra Redonda
- Fernando Casas, guionista y uno de los actores: “Una Obra Redonda es un documental en vivo, lo contamos de manera cronológica, con banda en vivo, audiovisuales, relato y stand up, actores y bailarines. Es un homenaje multisensorial a Patricio Rey”.
- Leonardo Melis, productor artístico: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes… estar en todos los detalles para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos”.
- Gerardo Anchava, productor General: “El show apto para todo público es especial para nosotros, por lo que genera la obra en los pibes, en las nuevas generaciones. El teatro de Flores es un lugar ideal para eso”.
Otras funciones de Una Obra Redonda
- Sábado 29 de Noviembre, San Luis
- Domingo 30 de Noviembre, San Rafael
- Sábado 13 de Diciembre, Mar del Plata
