A qué hora dan hoy miércoles la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe se prepara para la que será su cuarta eliminación, para la que no se descartan sorpresas.
La presión en las cocinas de MasterChef Celebrity no da respiro, y luego de la reciente eliminación del tenista El Peque Schwartzman la semana pasada, y con la confirmación de la renuncia de Valu Cervantes, el reality culinario se prepara para su momento más dramático: la cuarta gala de eliminación de la temporada.
De esta manera, el programa de cocina, que mantiene buenas cifras de rating, celebra su nueva gala este miércoles desde las 22 horas, conducida por Wanda Nara.
Con tres figuras ya eliminadas y una renuncia, la vara de la competencia se ha elevado drásticamente. La supervivencia de los famosos restantes depende ahora de la excelencia.
Así, quienes portan el temido delantal negro deberá concentrar su talento, precisión y creatividad para convencer al implacable jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los "cocineros" que aún siguen en carrera enfrentarán un desafío decisivo. En un contexto donde la incertidumbre por los constantes cambios de programación del canal no detiene el ritmo, el objetivo es claro y urgente: evitar a toda costa ser el cuarto famoso en despedirse de la cocina más famosa del país.
Con todo este contexto, las hornallas se vuelven a prender este miércoles en el horario habitual de las 22 horas.
Quiénes son los nominados de MasterChef Celebrity para la gala de este miércoles
- Andy Chango
- Emilia Attias
- Luis Ventura
- Walas
- Evangelina Anderson
- Miguel Ángel Rodríguez
- Marixa Balli
- Julia Calvo
- Susana Roccasalvo
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
