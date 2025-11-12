A qué hora dan hoy miércoles la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Con todo este contexto, las hornallas se vuelven a prender este miércoles en el horario habitual de las 22 horas.

Quiénes son los nominados de MasterChef Celebrity para la gala de este miércoles

Andy Chango

Emilia Attias

Luis Ventura

Walas

Evangelina Anderson

Miguel Ángel Rodríguez

Marixa Balli

Julia Calvo

Susana Roccasalvo

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.