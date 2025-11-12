Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por una actitud irresponsable con sus hijas: "Le chupa un huevo"
La conductora cuestionó públicamente al jugador luego de una polémica determinación que impacta en sus hijas, Francesca e Isabella.
En medio de una nueva polémica en redes sociales, Yanina Latorre volvió a encender el debate al apuntar duramente contra Mauro Icardi por una actitud que, según su mirada, demuestra una falta de responsabilidad paterna. Desde sus historias de Instagram, la integrante de LAM (América TV) compartió una serie de mensajes en los que cuestionó el comportamiento del futbolista en relación con la educación de sus hijas.
Más adelante, la panelista profundizó su crítica con una expresión directa y filosa: “El egoísmo al palo”. Pero no se detuvo ahí: en otro posteo, Latorre amplió su descargo y volvió a poner el foco sobre la pareja, escribiendo: “Volviendo a la pareja feliz... ponele. Linda junta, mauriño y la nipona. Ella clava a los pibes en el colegio en Estambul 40 días. Ahora 2 meses acá en Buenos Aires, Mauro llega y hace faltar a las chicas. Se ve que les chupa un huevo la educación de los hijos”.
Las palabras de Yanina no tardaron en viralizarse, provocando una ola de reacciones en redes. Algunos usuarios coincidieron con su punto de vista, destacando la importancia de mantener la rutina escolar de los niños; otros, en cambio, defendieron al jugador, argumentando que solo quiso aprovechar tiempo con sus hijas tras un largo período de separación.
Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, Yanina Latorre volvió a colocar en el centro de la escena un tema sensible que involucra a figuras mediáticas y la crianza de sus hijos. Por su parte, Wanda Nara evitó pronunciarse sobre el tema, aunque muchos especulan que este nuevo episodio podría reavivar el conflicto entre la empresaria y su exmarido.
