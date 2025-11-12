Johnny Depp saludó a sus fans en la Plaza Moreno, tras ser reconocido como visitante ilustre en La Plata

Johnny Depp sorprendió con su respuesta cuando le mencionaron a Icardi: qué dijo

En medio de una agenda repleta de compromisos, Johnny Depp llegó a la Argentina para presentar su nuevo trabajo detrás de cámara: "Modigliani, tres días en Montparnasse". Durante su estadía, el artista visitó el programa de Verónica Lozano en Telefe y también participó de la avant-premiere del film, donde se tomó un tiempo para conversar con distintos medios locales.

En el marco de esas entrevistas, el actor estadounidense no solo habló sobre su faceta como director, sino que también respondió una pregunta que sorprendió a muchos: si conocía o no a Mauro Icardi, quien parece empecinado en trazar una línea comparativa entre su situación con Wanda Nara y la del actor con Amber Heard.

La periodista Sofía Kotler fue quien se animó a interrogarlo directamente y le consultó si sabía que el futbolista argentino era su "fanático número uno", tal como él mismo había expresado en redes sociales. Ante esto, Johnny Depp respondió con su habitual calma: "Mmm... no, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no".

johnny depp sobre icardi

A su lado, el actor italiano Riccardo Scamarcio, que también forma parte del elenco, intervino en la charla y aportó su propio comentario: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien".