Johnny Depp saludó a sus fans en la Plaza Moreno, tras ser reconocido como visitante ilustre en La Plata
El exitoso actor de Hollywood se encuentra en el país para presentar su nueva película como director y ha sido la sensación en cada lugar que visitó.
Durante la jornada de este miércoles, Johnny Depp visitó La Plata con el fin de brindar una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogaron sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo. Luego de esto, el exitoso actor de Hollywood fue reconocido como "visitante ilustre" de esa ciudad, con la entrega de un diploma y la llave platense.
Ante un gran número de personas que aplaudieron de pie a la celebridad, el estadounidense se mostró agradecido y contento por el homenaje.
Posteriormente, decidió salir al balcón del Palacio Municipal para saludar a los miles de fanáticos que se habían acercado a la Plaza Moreno para verlo y saludarlo. "Lo siento. I don't speak spanish (no hablo español)", dijo Johnny, al mismo tiempo que agradeció a la multitud que lo ovacionaba frente a la Municipalidad.
Por supuesto, el increíble momento quedó registrado y recorrió las redes sociales, donde no tardó en volverse viral.
Johnny Depp sorprendió con su respuesta cuando le mencionaron a Icardi: qué dijo
En medio de una agenda repleta de compromisos, Johnny Depp llegó a la Argentina para presentar su nuevo trabajo detrás de cámara: "Modigliani, tres días en Montparnasse". Durante su estadía, el artista visitó el programa de Verónica Lozano en Telefe y también participó de la avant-premiere del film, donde se tomó un tiempo para conversar con distintos medios locales.
En el marco de esas entrevistas, el actor estadounidense no solo habló sobre su faceta como director, sino que también respondió una pregunta que sorprendió a muchos: si conocía o no a Mauro Icardi, quien parece empecinado en trazar una línea comparativa entre su situación con Wanda Nara y la del actor con Amber Heard.
La periodista Sofía Kotler fue quien se animó a interrogarlo directamente y le consultó si sabía que el futbolista argentino era su "fanático número uno", tal como él mismo había expresado en redes sociales. Ante esto, Johnny Depp respondió con su habitual calma: "Mmm... no, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no".
A su lado, el actor italiano Riccardo Scamarcio, que también forma parte del elenco, intervino en la charla y aportó su propio comentario: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien".
