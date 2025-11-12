Johnny Depp sorprendió con su respuesta cuando le mencionaron a Mauro Icardi: qué dijo

Embed - Wanda Nara on Instagram: "Un día casual en el canal @telefe Johnny Depp thank you for your kind words" View this post on Instagram

En este sentido, hay que destacar que Mauro Icardi ha adoptado la costumbre de publicar referencias e imágenes de Johnny Depp, sugiriendo un cuestionable paralelismo entre su situación con Wanda Nara y la mediática disputa legal del actor con Amber Heard, a quien venció en un juicio por difamación.

A pesar de que las dos situaciones son incomparables, el delantero del Galatasaray (quien recién se ha reunido con sus hijas Francesca e Isabella) parece empeñado en trazar una línea entre él y la estrella de Hollywood. Sin embargo, el destino ha jugado nuevamente a favor de Wanda y esto habría decantado en una drástica decisión del deportista.

Según reveló Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda" (América), Icardi dejó de seguir a Johnny Depp en sus redes sociales, algo que fue calificado de "insólito" por muchos de sus seguidores, aunque unos pocos remarcaron que, en realidad, el futbolista jamás había seguido en Instagram al actor.

Mauro Icardi dejó de seguir a Johnny Depp