Johnny Depp sorprendió con su respuesta cuando le mencionaron a Mauro Icardi: qué dijo
En medio de la gira promocional de su nueva película como director, el exitoso actor fue consultado por los posteos del futbolista y respondió sin filtro.
En medio de una agenda repleta de compromisos, Johnny Depp llegó a la Argentina para presentar su nuevo trabajo detrás de cámara: "Modigliani, tres días en Montparnasse". Durante su estadía, el artista visitó el programa de Verónica Lozano en Telefe y también participó de la avant-premiere del film, donde se tomó un tiempo para conversar con distintos medios locales.
En el marco de esas entrevistas, el actor estadounidense no solo habló sobre su faceta como director, sino que también respondió una pregunta que sorprendió a muchos: si conocía o no a Mauro Icardi, quien parece empecinado en trazar una línea comparativa entre su situación con Wanda Nara y la del actor con Amber Heard.
La periodista Sofía Kotler fue quien se animó a interrogarlo directamente y le consultó si sabía que el futbolista argentino era su "fanático número uno", tal como él mismo había expresado en redes sociales. Ante esto, Johnny Depp respondió con su habitual calma: "Mmm... no, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no".
A su lado, el actor italiano Riccardo Scamarcio, que también forma parte del elenco, intervino en la charla y aportó su propio comentario: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien".
La drástica decisión que habría tomado Mauro Icardi tras la foto de Johnny Depp con Wanda Nara
La presencia de Johnny Depp en la Argentina ha revolucionado a sus fanáticos y a todo Telefe, que fue el canal encargado de entrevistar al icónico actor y director de Hollywood. En medio de la revolución por el intercambio que tuvo el estadounidense con Vero Lozano, Wanda Nara aprovechó para tomar una foto con él y dedicarle un sentido posteo.
En este sentido, hay que destacar que Mauro Icardi ha adoptado la costumbre de publicar referencias e imágenes de Johnny Depp, sugiriendo un cuestionable paralelismo entre su situación con Wanda Nara y la mediática disputa legal del actor con Amber Heard, a quien venció en un juicio por difamación.
A pesar de que las dos situaciones son incomparables, el delantero del Galatasaray (quien recién se ha reunido con sus hijas Francesca e Isabella) parece empeñado en trazar una línea entre él y la estrella de Hollywood. Sin embargo, el destino ha jugado nuevamente a favor de Wanda y esto habría decantado en una drástica decisión del deportista.
Según reveló Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda" (América), Icardi dejó de seguir a Johnny Depp en sus redes sociales, algo que fue calificado de "insólito" por muchos de sus seguidores, aunque unos pocos remarcaron que, en realidad, el futbolista jamás había seguido en Instagram al actor.
