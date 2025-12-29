Una prueba que salió mal: la noche cuesta arriba de Momi Giardina en MasterChef Celebrity
La humorista enfrentó un desafío internacional, se anticipó al fallo con ironía y recibió una determinación directa del jurado tras una degustación fallida
Romina “Momi” Giardina vivió una de sus galas más difíciles desde que ingresó a MasterChef Celebrity. El desafío de la noche consistió en reproducir un plato típico de Nepal, una preparación similar a los dumplings rellenos de carne o verduras, que pueden servirse hervidos o fritos y que exige precisión tanto en la cocción como en el equilibrio de sabores.
Lejos de lograr el resultado esperado, la participante se encontró rápidamente con problemas técnicos que marcaron el rumbo de su presentación. Desde el comienzo, Momi apeló a su sello característico: el humor como escudo frente a la adversidad. Mientras avanzaba con la receta, fue consciente de que algo no estaba saliendo bien y decidió anticiparse al veredicto del jurado con una frase que desató risas, pero también dejó en evidencia su inseguridad.
“Yo que ustedes no lo probaría. Me inmolo, pero yo tampoco lo pruebo”, lanzó al momento de presentar su plato, en una mezcla de ironía y resignación.Visualmente, la preparación parecía cumplir con lo solicitado. La masa estaba bien armada y el emplatado no presentaba grandes fallas. Sin embargo, la prueba decisiva llegó al cortar y degustar el contenido.
El interior estaba crudo y el sabor resultó extraño, un detalle que rápidamente encendió las alarmas entre los chefs. Donato de Santis directamente rechazó probar su porción, mientras que Germán Martitegui fue contundente al analizar el resultado frente a cámaras. “¿Esto lo cocinaste? Está totalmente crudo”, señaló el jurado, mostrando el interior de la preparación y dejando poco margen para la discusión.
El clima se tensó aún más cuando quedó claro que no se trataba de un error menor o de un detalle corregible. La falta de cocción y el desequilibrio general del plato pesaron fuerte en la evaluación final. Ante ese escenario, los tres integrantes del jurado tomaron una decisión directa y sin rodeos: Momi recibió el delantal negro de manera automática, sin pasar por instancias intermedias.
Lejos de quedarse callada, la humorista cerró el momento con una declaración que reflejó su frustración, aunque sin perder del todo su tono exagerado y teatral. “Es una de las injusticias más grandes que me toco en la vida”, expresó, generando reacciones encontradas tanto entre sus compañeros como en las redes sociales.
La gala dejó en claro que, más allá del carisma y la simpatía, MasterChef Celebrity no perdona errores técnicos graves. Para Momi Giardina, la noche se convirtió en un llamado de atención y en un nuevo desafío de cara a lo que viene: revertir una mala performance, demostrar evolución en la cocina y evitar que el delantal negro se transforme en una amenaza real de eliminación.
