Una prueba que salió mal: la noche cuesta arriba de Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Lejos de quedarse callada, la humorista cerró el momento con una declaración que reflejó su frustración, aunque sin perder del todo su tono exagerado y teatral. “Es una de las injusticias más grandes que me toco en la vida”, expresó, generando reacciones encontradas tanto entre sus compañeros como en las redes sociales.

La gala dejó en claro que, más allá del carisma y la simpatía, MasterChef Celebrity no perdona errores técnicos graves. Para Momi Giardina, la noche se convirtió en un llamado de atención y en un nuevo desafío de cara a lo que viene: revertir una mala performance, demostrar evolución en la cocina y evitar que el delantal negro se transforme en una amenaza real de eliminación.