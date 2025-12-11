Eugenia Tobal rompió el silencio tras su salida de MasterChef: cómo fue su vínculo con Martitegui

Desde el primer minuto, Tobal optó por la transparencia. “Yo te voy a decir la verdad de todo”, adelantó, dejando claro que estaba dispuesta a despejar cualquier especulación. Cuando Lozano le preguntó si había existido algún conflicto con Martitegui, la actriz fue contundente: “No pasó nada con Germán”. Esa afirmación dio paso a una explicación más profunda sobre cómo se vive la exigencia en un formato como el del reality, donde cada miembro del jurado asume un rol claro dentro de la dinámica del show.