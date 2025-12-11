Eugenia Tobal rompió el silencio tras su salida de MasterChef: cómo fue su vínculo con Martitegui
La actriz aclaró rumores, habló de sensibilidad personal y explicó por qué considera que las críticas constructivas son las más valiosas.
Eugenia Tobal vivió una gala de despedida cargada de emoción en MasterChef Celebrity, y como es habitual tras cada eliminación, pasó por el ciclo Chef Diván con Vero Lozano para analizar su experiencia. Allí, lejos de esquivar las preguntas, la actriz decidió abordar de frente uno de los temas más comentados: su relación con Germán Martitegui, el jurado más temido del programa y protagonista de rumores que sugerían tensiones en el set.
Desde el primer minuto, Tobal optó por la transparencia. “Yo te voy a decir la verdad de todo”, adelantó, dejando claro que estaba dispuesta a despejar cualquier especulación. Cuando Lozano le preguntó si había existido algún conflicto con Martitegui, la actriz fue contundente: “No pasó nada con Germán”. Esa afirmación dio paso a una explicación más profunda sobre cómo se vive la exigencia en un formato como el del reality, donde cada miembro del jurado asume un rol claro dentro de la dinámica del show.
Con la naturalidad que la caracteriza, Tobal reconoció que en “algún momento” pudo sentirse molesta por la mirada o el tono severo del chef. Sin embargo, también explicó que cada uno de los jurados -ya sea Martitegui, Donato o Betular/Giorgini- cumple una función específica y que esa construcción forma parte del juego televisivo.
Respecto de Martitegui, señaló: “Él se encarna como el más estricto. Y es su personalidad también… Es así”. Y sumó un dato clave sobre su propio estado emocional: durante varios días, atravesó momentos personales difíciles que la volvieron “más susceptible”, algo que influyó en su percepción de ciertas devoluciones.
Lozano insistió en si algo puntual la había herido, pero Tobal volvió a bajarle el tono al supuesto conflicto. Aclaró que no hubo críticas destructivas ni tratos indebidos, sino quizás “formas” que pudo sentir más duras debido al contexto personal que estaba atravesando. “Las críticas constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida”, reflexionó. La historia, según contó, terminó con una charla honesta entre ambos y un abrazo, sellando cualquier malentendido.
Su salida del programa se dio tras un revuelto gramajo que no convenció a los jurados. Donato de Santis lo describió como “denso y secón”, Giorgini remarcó que las texturas estaban “todas parecidas” y Martitegui observó la falta de cremosidad en la carbonara presentada por su rival de la noche, Sofía La Reini Gonet. Finalmente, el plato de Tobal fue considerado el más débil y así llegó su despedida, marcada por lágrimas y abrazos sinceros de sus compañeros.
