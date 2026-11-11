Axel Kicillof con Gustavo Sylvestre en C5N tras la visita del Papa León XIV: "Fue un sacudón"

Sin embargo, el dirigente peronista lanzó una fuerte advertencia hacia el interior de su propio espacio político de cara a los próximos desafíos electorales. "El fracaso económico de Milei, que es evidente, no alcanza automáticamente para generar una alternativa", sentenció con firmeza. Y en ese sentido, profundizó: "No hay que subestimar tampoco ni el fracaso económico de Milei ni lo que ha pasado internacionalmente; va a determinar que esté resuelto lo que pasa en la Argentina".

Finalmente, sobre el cierre de la nota, Kicillof ratificó su postura respecto al armado político opositor para el 2027. Insistió en la necesidad de dirimir las candidaturas mediante las elecciones primarias y alertó sobre las presuntas intenciones del oficialismo de manipular el sistema electoral. "Creo que una instancia donde la sociedad, la gente, el propio peronismo pueda presentar alternativa, es buena", concluyó, defendiendo fervientemente la vigencia de las PASO como el mecanismo más sano para que la oposición encuentre su orden.