Axel Kicillof con Gustavo Sylvestre en C5N tras la visita del Papa León XIV: "Fue un sacudón"
El gobernador Axel Kicillof analizó el impacto social de la histórica gira del Papa León XIV. Destacó el enorme operativo de seguridad y envió un mensaje.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un balance tras la visita del papa León XIV al país. En diálogo con Gustavo Sylvestre en la pantalla de C5N, destacó el éxito del operativo y analizó el impacto político y social que dejó la gira papal en contraposición al modelo que lleva adelante el presidente Javier Milei.
El operativo en Luján y el "baño de realidad" del papa León XIV
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Durante el comienzo de la entrevista, Kicillof se mostró visiblemente satisfecho por la organización del evento en territorio bonaerense, revelando que en la masiva misa de Luján se estimó una concurrencia superior a los 3 millones de fieles. Asimismo, destacó el titánico trabajo del personal sanitario, quienes debieron realizar "más de 5.000 asistencias por lo del calor", y confirmó que los 15 menores que se habían extraviado entre la multitud ya se encuentran a salvo con sus familias.
Más allá del despliegue logístico, el gobernador se enfocó en el mensaje terrenal del Pontífice. "Fue un sacudón", reconoció Kicillof al analizar cómo el Papa eligió poner el foco en la discapacidad, los movimientos sociales y los sectores más vulnerables. "Creo que la sociedad argentina estuvo conectada con los enormes dramas que se viven, que intentaron invisibilizarlos", aseguró el mandatario, quien consideró que la visita operó como un verdadero baño de realidad frente a un Gobierno nacional que busca esconder esas problemáticas.
Críticas a Javier Milei y el desafío de construir una alternativa
Al trazar un inevitable paralelismo entre el discurso papal y la actualidad nacional, Kicillof no dudó en apuntar contra la Casa Rosada. En relación con las palabras del Sumo Pontífice sobre la economía, el gobernador señaló que hubo un contraste evidente con "esta idea de gobernar mirando simplemente la pantallita de la bolsa de valores o mirando simplemente el riesgo país o las ganancias de las empresas".
Sin embargo, el dirigente peronista lanzó una fuerte advertencia hacia el interior de su propio espacio político de cara a los próximos desafíos electorales. "El fracaso económico de Milei, que es evidente, no alcanza automáticamente para generar una alternativa", sentenció con firmeza. Y en ese sentido, profundizó: "No hay que subestimar tampoco ni el fracaso económico de Milei ni lo que ha pasado internacionalmente; va a determinar que esté resuelto lo que pasa en la Argentina".
Finalmente, sobre el cierre de la nota, Kicillof ratificó su postura respecto al armado político opositor para el 2027. Insistió en la necesidad de dirimir las candidaturas mediante las elecciones primarias y alertó sobre las presuntas intenciones del oficialismo de manipular el sistema electoral. "Creo que una instancia donde la sociedad, la gente, el propio peronismo pueda presentar alternativa, es buena", concluyó, defendiendo fervientemente la vigencia de las PASO como el mecanismo más sano para que la oposición encuentre su orden.
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