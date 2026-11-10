"¡Papa León XIV! Somos novios y queremos ser santos": C5N contó una deliciosa historia de amor de dos jóvenes
En la espera del masivo Encuentro con los Jóvenes en Palermo, las cámaras captaron a Katia y Nico, una pareja que busca la bendición del papa León.
La vigilia de los jóvenes a la espera del papa León XIV dejó historias entrañables de devoción y compañerismo. En medio de la multitud congregada en la Ciudad de Buenos Aires, un móvil de C5N se encontró con Katia y Nico, una joven pareja que preparó un mensaje muy especial para llamar la atención del Sumo Pontífice.
"Somos novios y queremos ser santos": el pedido al papa León XIV
El periodista del canal se acercó a los jóvenes, quienes tenían resguardado un cartel escrito a mano. Al revelarlo ante las cámaras, se pudo leer el emotivo pedido dirigido al líder de la Iglesia Católica: "Papa León, somos novios y queremos ser santos. ¿Nos da la bendición?".
Según relataron los propios protagonistas, se conocen hace tres años y llevan dos años de noviazgo. Su vínculo nació compartiendo su vocación de servicio, ya que el amor surgió mientras participaban de una misión pastoral en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
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Un noviazgo bajo la protección de Carlo Acutis
Un detalle que despertó gran ternura durante la entrevista fue la fecha en la que decidieron formalizar su relación. Nico y Katia se pusieron de novios un 12 de octubre, coincidiendo exactamente con la festividad de Carlo Acutis. Se trata del joven milenial recientemente santificado por el Vaticano, quien es considerado un verdadero fenómeno de fe y un faro para la juventud católica a nivel mundial.
Al ser consultados sobre sus planes a futuro, los jóvenes confirmaron que el casamiento es su próximo horizonte. "Venimos rezando mucho, sobre todo, y discerniendo. Cuando Dios lo quiera...", expresó la joven con una sonrisa. Ahora, ambos aguardan con ilusión que el papa León XIV logre divisar su cartel entre la multitud para bendecir su camino hacia el altar.
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