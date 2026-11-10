"¡Papa León XIV! Somos novios y queremos ser santos": C5N contó una deliciosa historia de amor de dos jóvenes

Un noviazgo bajo la protección de Carlo Acutis

Un detalle que despertó gran ternura durante la entrevista fue la fecha en la que decidieron formalizar su relación. Nico y Katia se pusieron de novios un 12 de octubre, coincidiendo exactamente con la festividad de Carlo Acutis. Se trata del joven milenial recientemente santificado por el Vaticano, quien es considerado un verdadero fenómeno de fe y un faro para la juventud católica a nivel mundial.